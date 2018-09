Modrić za povijest! Luka će danas prestići legendarnog Puskasa

U tjednu uoči dodjele Fifine nagrade The Best (u Londonu sljedećeg ponedjeljka), Luka Modrić (33) ostvarit će pothvat kojega su dostojna samo najveća imena svjetskoga nogometa.

Naime, današnjim nastupom protiv Rome u Ligi prvaka Modrić će se zacementirati u Realovu klubu “crème de la crème”, među desetoricom stranaca s najviše nastupa za kraljevski klub i iz njega istisnuti jednoga od najvećih Realovih nogometaša svih vremena, legendarnoga Mađara Ferenca Puskasa!

Usto, poštede li ga ozljede i ostane li Real Madrid u Ligi prvaka do završnice, sad već legendarni Luka mogao bi dosegnuti magičnu brojku od 300 nastupa za kraljevski klub. Za usporedbu, Davor Šuker za Real je nastupio 109 puta, a ni mnogo glamuroznija imena od Modrića nisu mu ni blizu po broju nastupa; poput Luisa Figa (245 nastupa), Zinedinea Zidanea (227), Brazilca Ronalda (177), Beckhama (159) ili Cannavara (118)...

Kapetani s duljim stažem

Pa ipak, čini se kako Luku Modrića najmanje cijene upravo u – Real Madridu. Naime, europski je prvak jučer objavio Lopeteguijev popis kapetana za ovu sezonu i među četvoricom nominiranih nema Luke. Ispred njega su Sergio Ramos, Marcelo, Karim Benzema, čak i francuski stoper Rafaël Varane. Možda smo malo subjektivni kad je u pitanju Modrićeva veličina, ali iz kuta trenera koji je tek preuzeo momčad, taj odabir čak i ima rezona, jer sva četvorica imaju dulji staž u Real Madridu od Modrića.

Luka će protiv Rome 71. put nastupiti u Ligi prvaka, što je apsolutni hrvatski rekord i Mariju Mandžukiću i Ivanu Rakitiću preostaje tek bitka za drugo mjesto, koje još uvijek drži Darijo Srna sa 63 nastupa za Šahtar. Raketa je jučer upisao 54. nastup, a Mandžo će danas 53. put istrčati u Ligi prvaka.

Luka Modrić ovoga je tjedna ušao u najuzbudljiviju fazu svoje bogate karijere. Naime, sljedećeg ponedjeljka, zajedno s izbornikom Zlatkom Dalićem, napeto će u Londonu iščekivati ishod glasovanja u anketi za najprestižnije Fifine nagrade, za nogometaša i trenera godine. Tog ponedjeljka, 24. rujna, mogli bismo svjedočiti jednome od najznačajnijih događaja u povijesti hrvatskoga sporta.

I Fifa na svojoj službenoj stranici već polako odbrojava dane do završne svečanosti godine. Tako je, primjerice, jedan od najvećih vratara u povijesti, Oliver Kahn, objasnio zašto bi nagrada The Best trebala u ruke – Luke Modrića.

Kahn za našega kapetana

– Cristiano Ronaldo još je jednom senzacionalno odradio sezonu u Ligi prvaka. Messi nije osvojio ni jednu veliku titulu, a i nigdje ga nije bilo u većem dijelu Svjetskog prvenstva. S druge strane, Hrvatska je bila iznenađenje Svjetskog prvenstva, a Modrić je uz to osvojio Ligu prvaka uz neke nevjerojatne partije, kako fizički tako i igrački. On je moj favorit – izjavio je Kahn.

Luku Modrića prije dodjele u Londonu u subotu očekuje i prvenstveni ogled s Espanyolom u Primeri. Podsjećamo, Modrićevi konkurenti za prestižnu nagradu su Egipćanin Salah i Portugalac Cristiano Ronaldo. Rezultati ankete drže se u strogoj tajnosti, pa CR7 ovoga puta ne može eskivirati susret s Lukom, kao nedavno u Monte Carlu.

