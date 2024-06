Modrić: Pitajte Španjolce kako me misle zaustaviti

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić najavili su start vatrenih na Euru. Sutra od 18 sati sa Španjolskom igraju utakmicu prvog kola, a evo što je rekao kapetan.

Kako komentira izjave Španjolaca o tome da će ga zaustaviti?

- Čudno pitanje. Za odgovor na to, pitajte Španjolce da vam objasne kako to misle ostvariti.

Usporedba ove Španjolske s onom koja je osvojila Euro.

- Ne volim uspoređivati generacije. One koje su osvajale dva Eura i Svjetsko prvenstvo bile su posebne, jedna od najboljih generacija španjolske povijesti. Sigurno je da je i ova generacija puna talenta, s dobrim miksom mladosti i iskustva.

Kako se osjeća prije utakmice?

- Svi želimo igrati protiv velikih momčadi poput Španjolske. Veselimo se toj utakmici, igrali smo puno puta protiv njih, znamo da će detalji odlučivati. Moramo biti pravi u svakom trenutku, nikad nam ne dosadi igrati velike utakmice. Želimo postići veliki rezultat.

S Hrvatskom je bio u Njemačkoj na SP-u 2006.

- Uvijek sam vjerovao u sebe, ali kad bi mi netko dao papir i rekao da napišem što želim u karijeri i kako da se odvija, bilo bi me strah to napisati. Nisam očekivao da ću toliko igrati, ali ovdje sam i dalje. Sretan sam i veselim se novom velikom natjecanju. Sjećam se atmosfere 2006. na ovom stadionu, možda najbolje kojoj sam ikad prisustvovao. Nas ne smeta ako nas netko vidi kao "dark horse" ili nas ne stavlja među favorite. Najvažnije je što mi radimo, da smo fokusirani na sebe i da pokazujemo zajedništvo koje nas krasi godinama.

I hrvatska reprezentacija se malo promijenila.

- Naše zajedništvo je najveća snaga. Ostalo je puno igrača iz Katara, a došli su i novi mladi koji su pokazali da se na njih može računati i da donose razliku. To smo i mi radili kad smo bili mlađi. To je plus za sve nas. Drago mi je što se Perišić vratio, polako dolazi u formu. Naša najveća snaga je zajedništvo.

Svi ističu Yamala i Pedrija u Španjolskoj.

- Prije je baza bila više u Barceloni i Realu, a danas vidimo da su tu igrači iz različitih klubova, jer izbornik daje priliku i drugim igračima. Njihova snaga leži u talentu i raznovrsnosti, mladosti. Kako ih ja vidim, jedni su od favorita.

Osjeća li se staro?

- Kad čujem ove stvari o sebi, osjećam se dosta staro, ha, ha. Godine nisu bitne, bitno je ono što se pokaže na terenu.

Je li mu ovo zadnja šansa za naslov s reprezentacijom?

- Grupa je dosta teška, možda i najteža na turniru. Ali želimo postići veliki rezultat. Zadnjih godina smo pokazali nogomet na visokoj razini, bili smo u rangu najboljih na svijetu. Vjerujem da to možemo ponoviti i na ovom Euru - zaključio je Modrić.