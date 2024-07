Modrić jednom izjavom izazvao euforiju u Mostaru. Premijeri filma nazočio i Dalić

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić izjavio je u ponedjeljak u Mostaru da je ponosan što je bio dio Hrvatskog športskog kluba Zrinjskog nakon promocije dokumentarnog filma u tome gradu naziva ‘Priča o ponosu’. "Luka, Luka" uzvikivali su euforično brojni okupljeni, među kojima je bilo najviše mladih, kada se Modrić pojavio ispred dvorane Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosača gdje je premijerno prikazan dokumentarac Dragana Komadine o 120-godišnjoj povijesti najuspješnijeg bosanskohercegovačkog kluba kojega su komunističke vlasti zabranile 1945.

Prije toga Modrić je posjetio i stadion HŠK Zrinjskog na kojemu je prvi put nastupio u seniorskome nogometu gdje ga je također, dočekala brojna djeca. Premijeri dokumentarca je nazočio i hrvatski izbornik Zlatko Dalić. "Napravili ste stvarno odličan film, jako emotivan. Naslov filma je odličan jer Zrinjski je ponos. Ja sam ponosan što sam bio dio Zrinjskog i što je moja profesionalna karijera krenula iz Zrinjskog," kazao je Modrić nakon promocije dokumentarnoga filma.

Zahvalio se svim navijačima u Mostaru na potpori koju ‘osjeća sve do danas’. Modrić je bio na posudbi iz zagrebačkog Dinama u mostarskome klubu u sezoni 2003/04. U dokumentarnome filmu je govorio o značenju toga sportskog kolektiva čiji je rad ponovno obnovljen 1992. godine. U "Priči o ponosu" su prikazane brojne neviđene fotografije i isječci iz novina te dokumenti koji svjedoče o klubu osnovanom 1905. godine u Mostaru. U dokumentarcu govore i poznati nogometaši Blaž Baka Slišković, Ivan Ćurković čiji su otac i djed nastupali za Zrinjski ili su bili podupiratelji.

Inicijator snimanja dokumentarnoga filma je Neven Jerković iz Zagreba čijega su djeda, jednoga od predsjednika HŠK Zrinjskog Dragutina Turkalja strijeljale komunističke vlasti 1946. godine. On je u izjavi nakon promocije rekao kako dokumentarni film svjedoči o povijesti Zrinjskog, dok je redatelj Dragan Komadina istaknuo kako je ovo priča o identitetu.

"Ovo je prije svega priča o ljudima koji su vjerovali u tu ideju, a Zrinjski jest više od kluba. To je ideja, to je pokret s kojim mi možemo biti ponosni. Mislim da smo napravili film o povijesti kluba, povijesti grada i kulturnoj povijesti jer se to ne može izbjeći," naglasio je Komadina.

