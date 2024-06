Modrić ispričao čije slike ljubi prije svake utakmice, čak i trener Reala tada stoji sa strane i čeka!

Kapetan vatrenih Luka Modrić ovog će Europskog prvenstva biti pod posebnim povećalom. Pred 39. godinom je svog života, prije nekoliko dana podigao je s Real Madridom pehar Lige prvaka, a pred njim je navodno novi ugovor. Isti onaj ugovor o kojemu se priča i nagađa već mjesecima.

Ako je vjerovati uglednom nogometnom insajderu Fabriziju Romanu, Modrić je već sve dogovorio s klubom i stavio svoj potpis na papir kojim ga Real obvezuje na suradnju.

– Luka Modrić potpisao je novi ugovor. Real Madrid upravo ga je potpisao sa svoje strane. Riješeno, zapečaćeno, završeno. Modrić ostaje još jednu sezonu u Real Madridu – objavio je Romano.

Odbijao bogate ponude

Ugovor navodno vrijedi do lipnja 2025. godine, što bi značilo da će hrvatski veznjak u kraljevskom klubu ostati još najmanje jednu sezonu.

Podsjetimo, posljednji ugovor Luki je trebao isteći 30. lipnja ove godine, a on je sustavno odbijao sve ponude koje su dolazile sa svih strana jer do kraja svoje karijere želi igrati u Madridu. Dolazile su ponude klubova iz Saudijske Arabije i SAD-a, ali i drugih europskih momčadi, no o tome Modrić nije htio ni razmišljati. Toliko je posvećen Realu da prihvaća i dalje biti rezerva te pristaje na upola manju plaću od trenutačne.

Po svemu sudeći, želja mu se ispunila i on će s Madriđanima skinuti još pokoji rekord. Podsjetimo, prije nekoliko je dana Hrvat osvojio svoj šesti europski naslov prvaka pobjedom protiv Borussije Dortmund 2:0 u finalu Lige prvaka. Modrić je u toj utakmici ušao u 85. minuti. Podignuo je tako svoj ukupno 26. pehar s Realom po čemu je rekorder. Štoviše, s tim je klubom osvojio sve, između ostalog – šest europskih, četiri španjolske titule, dva Kupa kralja... Kao igrač Reala osvojio je i Zlatnu loptu.

Vole ga i suigrači i suparnici

Inače, Modrić je u klub došao iz Tottenhama 2012. godine uz odštetu od 35 milijuna eura. Postao je u Madridu legenda i jedan od najboljih veznjaka na svijetu. Obožavaju ga navijači, treneri, suigrači, pa čak i suparnici. Za španjolskog velikana odigrao je ukupno 534 utakmice, zabio 39 golova i asistirao 86 puta. Trenutačno je najtrofejniji igrač u povijesti kluba, a te će se brojke možda još i podebljati sljedeće sezone jer teško je povjerovati da Real neće osvojiti baš ništa.

Posebice sad, kada se "podebljao" i igračima. Naime, PSG-ov Kylian Mbappé i službeno je potpisao za madridski Real, i to na pet godina, odnosno do ljeta 2029. godine. U svom rosteru trener Carlo Ancelotti ima ozbiljna i jaka imena koja su gladna slave i nogometa.

Ipak, glavni akter ove priče je Modrić, a što sve i dalje može ponuditi Realu, pokazat će ovog ljeta na Euru u Njemačkoj gdje će predvoditi Hrvatsku.

A Modrić je svojedobno govorio o svojim ritualima uoči utakmica.

- Prva stvar je da kod izlaska na travnjak uvijek prvo zakoračim lijevom nogom. Prije zagrijavanja skinem prsten i lančić - rekao je Modrić.

Modrić pokazao svoje kostobrane na kojima se nalaze fotografije Isusa Krista, supruge Vanje i njihovo troje djece Eme, Ivana i Sofije.

- Poljubim kostobrane prije nego što ih stavim jer su na njima fotografije moje obitelji. I to je to - kaže Modrić.

Modrić je o posebno dizajniranim kostobranima prvi put javno progovorio u razgovoru za klupsku televiziju u travnju 2019. godine, nedugo nakon što je za kraljevski klub odigrao 300. utakmicu te je tada napomenuo da su mu obitelj i vjera iznad svega.

– Ovo su za mene najvažnije osobe na svijetu – objasnio je tijekom tog razgovora Modrić, a budući da je toga bio svjestan, tadašnji trener Zinedine Zidane je pričekao da Modrić izljubi svoje štitnike i tek mu je potom prišao kako bi mu dao instrukcije za ulazak s klupe na teren.