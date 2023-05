Modrić došao na utakmicu kćerke Eme pa oduševio djecu

Hrvatski kapetan Luka Modrić već je pokazao svima da je sjajan nogometaš, ali i čovjek. A sada je opet sve oduševio jer subotu ujutro (prije utakmice protiv Getafea) proveo je na dječjoj utakmici.

Naime, igrala je njegova desetogodišnja kćer Ema, a španjolski novinari pišu da je Modrić sve oduševio svojom pojavom. Djeca su ga okružila, fotografirala se s njim i dobivala autograme, a on je strpljivo izvršavao sve njihove želje.

🇭🇷 Luka Modrić spent yesterday morning at his daughter’s football match. The kids there went ‘crazy’ when they saw him and asked for pics. After the match, Modrić offered to take photos & sign autographs for whoever wanted it before they even asked. @Rodra10_97 pic.twitter.com/0tryItY2aq