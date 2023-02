Mladić iz domaćeg drugoligaša prešao u Lazio: 'Vjerujemo da će jednom dogurati do reprezentacije'

Trenutačno vodeći sastav druge hrvatske nogometne lige Rudeš objavio je kako je njegov dosadašnji igrač, 17-godišnji Bartol Kunert prešao u redove talijankog Lazija. Kunert je u Rudeš stigao iz Segeste 2021. godine, igra na poziciji ofenzivnog veznog, a dosada je nastupao za kadetsku momčad u Prvoj HNL.

"Naš klub definitivno ima viziju, a nju pretvaramo i u misiju. Sve ono što govorimo i potvrđujemo iz svakodnevno, odnosno sprovodimo u djela. Zato zahvaljujem svim akterima navedene suradnje, posebno obitelji Kunert, a ne mogu vam opisati koliko smo ponosni na Bartola. S toga mu i ovim putem želimo puno sreće u daljnjem razvoju sportske karijere", rekao je direktor Rudeša Stipe Čondrić.

"Sretni smo jer ovo je ozbiljan transfer. Također, nagrada je to svim ljudima u omladinskom pogonu, onima koji su procijenili njegovo znanje. Velika je to čast za sve, pa i Segestu. Naravno, želimo mu puno sreće u daljnjem razvoju i nadamo se, odnosno vjerujemo da će jednog dana postati vrhunski igrač, dogurati do reprezentacija, prvo mlađih dobnih kategorija, a potom i A reprezentacije", dodao je sportski direktor kluba Silvio Marić.