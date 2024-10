Mladi vatreni je hit u Španjolskoj! Zovu ga novim Modrićem, a klub mu je dao veliko priznanje

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Sučić proglašen je najkorisnijim igračem Real Sociedada u mjesecu rujnu. Klub je informaciju objavio na društvenim mrežama, a 22-godišnji vatreni je ovu titulu zaslužio u utakmicama Protiv Real Madrida (0:2), Valencije (3:0), Mallorce (1:0) i Real Valladolida (0:0). Sučić se baskijskoj momčadi pridružio ljetos. Došao je iz RB Salzburga u transferu vrijednom deset milijuna eura. Za klub je upisao ukupno šest nastupa, a trenutno se s momčadi nalazi na 14. mjestu ljestvice tamošnjeg nogometnog prvenstva.

Premda u 329 odigranih minuta nije uspio postići pogodak niti upisati asistenciju, Sučić je bio iznimno opasan za protivničke ekipe. U utakmici protiv Reala dvaput je pogodi okvir gola. Protiv Mallorce je bio napadački raspoložen i suigračima dijelio izvrsne lopte. Trener momčadi Imanol Alguacil očekuje da će se Sučić još bolje prilagoditi igri momčadi te postajati sve bolji. Kako sada izgleda to mu itekako polazi za ruku, a odražava se i na minutaži. Nakon sedam minuta protiv Rayo Vallecana, u Europa ligi protiv Nice dobio je tri put više vremena.

Tijekom drugog i trećeg kola bio je na klupi, a za utakmicu četvrtog kola nije bio u sastavu. Nakon toga je nastupao u prvoj momčadi protiv Reala, Mallorce, Valladolida i Valencije. Niti u jednoj od tih utakmica nije ostao na terenu manje od sat vremena, a protiv Mallorce je odigrao svih 90 minuta. Uz povjerenje trenera, dobio je i pohvale španjolskih medija. Tako se Sučićevo ime našlo u El Desmarqueu te baskijskom izdanju Mundo Deportiva.

"Luki Modriću vrijeme polako curi i sve je bliže mirovini. Veznjak Real Madrida odlučio je igrati ovu sezonu unatoč tome što mu je 39, ali čini se da je Hrvatska već pronašla njegovog nasljednika. To je Luka Sučić, igrač Real Sociedada", napisao je o njemu El Desmarque, a za Mudo Deportivo je rekao: "Imao sam puno ponuda iz Italije, Engleske i Njemačke, ali sve sam ih zaboravio kada sam čuo da me želi Real Sociedad. Real Sociedad mi odgovara zbog stila igre, a uz to sam uvijek htio igrati u Španjolskoj."

Sučićevi roditelji su u austrijski Linz stigli iz Bugojna kao ratni izbjeglice. Mladi nogometaš je rođen u Austriji, a u Salzburg je stigao kada mu je bilo 13 godina. Prvi je profesionalni ugovor potpisao kada mu je bilo 16 godina. Četiri godine je bio član prve momčadi austrijskog kluba i tijekom tog vremena je u 128 nastupa upisao 18 pogodaka i 19 asistencija. Za Sociedad je vezan petogodišnjim ugovorom. Transfermarkt mu trenutnu tržišnu vrijednost procjenjuje na 15 milijuna eura.

