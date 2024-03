Mladi nogometaš (16) završio u striptiz-baru. Procurile snimke, ovo bi ga moglo skupo stajati

Nogometna reprezentacija Ekvadora se, baš kao i velika većina ostalih nacionalnih sastava ovoga ožujka priprema za novo veliko natjecanje. Dok europske reprezentacije bruse formu pred nadolazeći Euro, južnoamerikanci ovo koriste kao "predigru" za Copa Americu koja će se također održati ovog ljeta. Ekvador je u SAD-u, a oni su svoje prijateljske utakmice odigrali protiv Gvatemale (pobjeda 2:0) i Italije (poraz 2:0).

Nakon prvog dvoboja s Gvatemalom, a uoči onog s Talijanima, protivnicima Hrvatske na Euru, neki su se igrači Ekvadora pred povratak u svoje klubove odlučili malo prozabaviti u noćnom baru u New Yorku. Sve bi to donekle i bilo u redu da se u istom društvu nisu našli neki stariji igrači reprezentacije zajedno s Kendryjem Paezom. Momak koji će tek u svibnju proslaviti 17. rođendan nikako nije, po američkom zakonu, smio biti u striptiz-baru sa svojim suigračima. Sad kad su procurile snimke iz noćnog kluba, mogao bi biti u problemu. Maloljetan je, ispod 21 godine ne smije se ulaziti u takve prostore, a on je na video-snimkama bacao dolare na plesačice.

#Breaking: Leaked video shows that various Ecuador National team players were out partying in NYC before their 2-0 loss to Italy on Sunday..



The videos circulating also show Kendry Paez (16-year-old) attending an adult nightclub with his fellow teammates.#Players involved are:… pic.twitter.com/9yRauu0dMn