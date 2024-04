Skandal u Beogradu! Huligani napali hrvatskog boksača. Svjetski prvak završio na hitnoj pomoći

Hrvatski, svjetski i europski prvak u kick-boksu (full-contact 86 kg) i prvak Hrvatske u boksu u kategoriji do 86 kilograma – Nikica Radonić – napadnut je u ponedjeljak navečer u glavnom srbijanskom gradu Beogradu. Mladi boksač iz Vrgorca, koji inače nastupa za boksački klub Split,u Beograd je doputovao na europsko prvenstvo u boksu koje se održava od 18. do 28. travnja i ubrzo je doživio neugodnost od vjerojatno domaćih huligana.

Pobjedom protiv Poljaka Patryka Boruckog izborio je ulazak u četvrtfinale, ali nije sigurno hoće li se boriti jer je ozlijedio nogu i završio na hitnoj pomoći.

– Izašao sam iz hotela u kojem smo bili smješteni malo protrčati i vježbati u jednom parku, no s leđa mi je prišao tip govoreći: "Da vidim kako ti to radiš", dok su me dvojica njegovih pomagača opkolila. Nisam bio sto posto siguran ima li jedan od njih nož. Pa sam se izmaknuo i prošao pokraj ovog, no dok sam se kretao izvrnuo sam nogu…Nisam pretrpio ni jedan udarac, ali sam ''srušio'' nogu i završio na hitnoj pomoći. Poslije sam proveo dobar dio dana u policiji – rekao je Radonić za Slobodnu Dalmaciju.

Prognoze nisu dobre i vjerojatno će morati predati meč četvrtfinala.

– Natekla mi je noga, ne mogu se dobro osloniti na nju, da je borba za pet dana, mogao bih ući u ring, ovako teško. Nisam to očekivao. To su vjerojatno bili neki huligani i narkomani koji se okupljaju u tom parku, kako su mi poslije rekli u policiji – izjavio je hrvatski borac.

U boksačkom klubu Split poludjeli su nakon ovog skandala.

– Ovo je sramota! Očekujemo brzu reakciju Hrvatskog boksačkog saveza i Ministarstva vanjskih poslova. Da se ovo igrom slučaja dogodilo nekim srpskim sportašima u Splitu ili Zagrebu, sve bi se dignulo na noge u Hrvatskoj i Srbiji. Zar nije tužno da jedan mladi sportaš ne može izaći pola sata iz hotela u obližnji park, normalno obučen bez ikakvih oznaka na sebi, a da na kraju mora strahovati hoće li ga neki huligan izbosti nožem? Kakva je to organizacija? – ogorčen je Zvonimir Giljanović, Radonićev trener iz kluba.