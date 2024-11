Miloš Kos u velikim je problemima, mogao čak i u zatvor zbog udaranja Mandića

Rukometni klub Zagreb ne samo da je izgubio bodove u Ligi prvaka od francuskog Nantesa nego je sigurno izgubio i Miloša Kosa. Naime, to što je srpski reprezentativac napravio u svlačionici nakon utakmice nije se nikad dogodilo u bogatoj povijesti kluba. Činjenice govore da je Kos cijelu ovu sezonu igrao loše i bio nervozan, kao da ga muči nešto, a nije htio reći što. Kulminacija se dogodila nakon još jedne loše utakmice, one protiv Nantesa u kojoj je postigao jedan pogodak iz sedam pokušaja. Jasno, suigrači su mu nakon susreta odmah na parketu uputili kritike. Među njima je bio najglasniji Matej Mandić. S pravom.

Stigao Gavrić umjesto Kosa

Priča se nastavlja tako da je odmah po dolasku u svlačionicu, onako bez upozorenja, u stilu Mikea Tysona, poletjela šaka Miloša Kosa prema licu Mateja Mandića. Udarac je bio tako jak da je Mandić odmah pao na pod. Ostali igrači odmah su poletjeli prema Kosu, prvi među njima Srna koji je također uzvratio udarcem u lice. No Srna je samo štitio svog suigrača. Mandić je hitno prebačen u bolnicu gdje je i operiran. Pukle su mu dvije kosti na jabučici lica i srećom jučer je pušten na kućnu njegu. No prema prognozama oporavak će potrajati od četiri do šest tjedana što znači da je za Mandića san o nastupu na svjetskom prvenstvu završen. Teško da će ga Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske, čekati da se oporavi. Realno je da na SP-u uz Kuzmanovića drugi vratar bude Ivan Pešić koji brani u velikoj formi za Nantes.

Nakon tučnjave Kos i Srna su suspendirani do kraja ove godine. Disciplinska komisija donijet će odluku nakon što sasluša sve igrače, a ona se očekuje početkom idućeg tjedna. Jedno je sigurno – Miloš Kos više neće igrati za Zagreb. Već je izbrisan iz svih grupa na WhatsAppu. Može se on sada sto puta ispričati, ali povratka više nema. Klub je već doveo novog igrača na njegovoj poziciji – Davora Gavrića, 24-godišnjaka koji ove sezone sjajno igra za Sesvete. To je igrač kojeg je Sigurdsson stavio na popis 35 igrača za Svjetsko prvenstvo i igra podjednako dobro na sve tri pozicije u vanjskoj liniji, a k tome je dobar i u obrani dok Kos to nije. Da Sesvete ne ostanu oštećene, iz Zagreba im vraćaju Mateja Svržnjaka, desnog vanjskog.

Što će biti s Kosom, teško je reći jer ima ugovor do 2026. godine. Klub će ga nakon ovog incidenta sigurno pustiti, ali ne bez odštete koja nije mala. Moglo bi se dogoditi da godinu dana uopće ne igra, a prijeti mu i kazna zbog fizičkog napada s težim ozljedama. U prijevodu, mogao bi završiti čak i u zatvoru.

Zvonimir Srna proći će sigurno s blažom kaznom. Naravno, nije trebao tako reagirati, ali sve se to dogodilo u brzini i za njega je mala olakšavajuća okolnost što je branio svog suigrača. Sigurno mu je žao zbog incidenta, ali povratka nema. Za očekivati je da će se Srna ipak naći u kadru za Svjetsko prvenstvo.

Dobro je da je kraj prvog dijela sezone jer Zagreb je jučer protiv Metkovića u domaćem prvenstvu igrao bez Mandića, Srne, Faljića, Pavlovića, Ćavara, Kosa i Frankovića.

Roditelji sjedili zajedno

Zanimljivo je da su Kos i Mandić veliki prijatelji, Miloš je čak dvije godine stanovao kod Mateja dok je igrao u Ljubuškom. Utakmicu Zagreb – Nantes zajedno su gledali Mandićevi i Kosovi roditelji. Kakav apsurd...