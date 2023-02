Mihajlovićev brat: Imali smo problema zbog rata. Sinišin prijatelj napravio je nešto neoprostivo

Dražen Mihajlović, brat Siniše Mihajlovića, gostovao je u jednoj srpskoj emisiji gdje je govorio o svom pokojnom bratu ali i događajima koji su se dogodili za vrijeme rata u Hrvatskoj. Siniša se preminuo 16. prosinca prošle godine nakon što se dvije i pol godine borio s leukemijom, čak je jedno vrijeme i trenirao talijanskog prvoligaša Bolognu.

Rođen je u Vukovaru, karijeru je započeo u niželigašu Borovu, a kasnije je nastupao za Crvenu zvezdu, Romu, Sampdoriju, Lazio i Inter. Kao trener vodio je talijanske klubove Bolognu, Cataniju, Fiorentinu, Sampdoriju, Milan, Torino i na kraju Bolognu.

- Mi smo odrasli u jednoj velikoj obitelji koja je bila srednje klase. Imali smo jednu sobu u kojoj smo dijelili jedan krevet do moje 14. godine kada sam otišao na školovanje u Zagreb - ispričao je Dražen Mihajlović u emisiji 'Kec na jedanaest' pa nastavio:

- Bilo je dosta problema kada je nastao rat u našim krajevima. Majčina obitelj nije podržavala to što je ona udana za pravoslavca. Nikada prije toga nismo osjetili nešto tako, uvijek smo bili Jugoslaveni, ali onda je nažalost došlo do tih raznih podjela i u obitelji, ali i među prijateljima. Najteže je bilo našoj majci koja je bila na dvije strane. Naravno, ona se odlučila da bude uz svoju porodicu i da krene za svojim sinovima i mužem, ona je najveći teret osjetila. Ona je jaka žena. Bio je taj najbolji prijatelj. Dolazio je kod nas kući, spavao kod nas, Siniša kod njega, družili se… Bio sam prisutan tada kada je uradio to što neko ne bi sebi nikada mogao da oprosti. Ipak, 1999. godine u Zagrebu došao je da se vidi sa Sinišom i da popričaju. Objasnio mu je razloge zbog čega je sve to morao da uradi. Na kraju se ispostavilo da je dobro to što je uradio, jer su majka i otac odmah nakon toga napustili našu rodnu kuću i došli su u Novi Sad, odnosno Beograd, tako da im je u neku ruku sačuvao život - rekao je Dražen.