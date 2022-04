Miami prošao u polufinale, Sunsi i Grizzliesi na korak do prolaska

Miami Heat se plasirao u polufinale Istočne konferencije nakon što je u utorak u petoj utakmici sa 97:94 nadigrao Atlanta Hawkse, dok su na Zapadu Phoenix Suns pobjedom nad New Orleansom (112:97) i Memphis Grizzlies slavljem nad Minnesota Timberwolvesima (111:109) došli na korak od konferencijskog polufinala.

Victor Oladipo je sa 23 koša odveo Heat do četvrte pobjede u seriji (4-1) i polufinala, a Bam Adebayo je dodao 20 poena. Tyler Herro je ubacio 16 koševa, a Max Strus 15 za Heat koji je igrao bio bez ozlijeđenih Jimmyja Butlera i Kylea Lowryja.



U redovima poražene momčadi najbolji je bio DeAndre Hunter sa 35 koševa i 11 skokova, dok je zvijezda Trae Young imao skroman učinak sa svega 11 koševa, osam skokova i šest asistencija.

Atlanta je gubila 15 koševa u trećoj četvrtini, ali je došla na tri koša zaostatka na početku zadnje četvrtine. Hawksi su imali nekoliko prilika za izjednačenje i to čak u zadnjih 30 sekundi, ali su promašili šut prije nego je Adebayo ukrao loptu.

Miami će u polufinalu Istoka igrati protiv pobjednika ogleda između Philadelphia 76ers i Toronto Raptorsa.

Foto: Jasen Vinlove/REUTERS Apr 26, 2022; Miami, Florida, USA; Atlanta Hawks forward John Collins (20) shoots over Miami Heat guard Max Strus (31) during the first half in game five of the first round for the 2022 NBA playoffs at FTX Arena. Mandatory Credit: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports Photo: Jasen Vinlove/REUTERS

Memphis Grizzlies su ostvarili treću pobjedu u seriji i na korak su do plasmana u polufinale Zapada nakon što su sinoć sa 111:109 bili bolji od Minnesota Timberwolvesa.

Ja Morant je zabio 18 od ukupno 30 koševa u zadnjoj četvrtini, pridodavši tome 13 skokova, devet asistencija i tri ukradene lopte, dok je Desmond Bane ubacio 25 koševa.

Karl-Anthony Towns je bio najbolji pojedinac Minnesote, koja će se pokušati spasiti od eliminacije u petak u Minneapolisu, sa 28 koševa i 12 skokova.

I Phoenix Suns su došli nadomak konferencijskog polufinala, svladavši u petoj utakmici kod kuće sa 112:97 New Orleans Pelicanse.

Mikal Bridges je za pobjedu Sunsa upisao 31 koš, a Chris Paul 22 podijelivši pritom 11 asistencija.

Deandre Ayton je dodao 19 poena za Sunse koji mogu završiti seriju pobjedom u New Orleansu u četvrtak.

Brandon Ingram je bio najbolji kod Pelicansa, utakmicu je završio sa 22 koša, dok je CJ McCollum ubacio 21, a Jonas Valanciunas 17 uz 14 skokova.