Bojan Bogdanović ne pamti tako lošu utakmicu: U porazu promašio baš svaki šut!

Očajnu večer imali su košarkaši Utah Jazza koji su na gostovanju u Dallasu poraženi sa 77:102 čime su Mavericski poveli sa 3-2 u seriji prvog kruga NBA doigravanja, a u otužnu sliku svoje momčadi uklopio se i Bojan Bogdanović koji je promašio svih devet pokušaja iz igre i ubacio tek dva koša iz slobodnih bacanja.

Bogdanović je pet puta promašio i za tricu, a kad je jednom uspio pogoditi, koš mu je poništen, jer je njegov suigrač Royce O'Neal sekundu prije toga napravio osobnu pogrešku na Luki Dončiću koji je tada bio bez lopte.

To je situacija koja najbolje oslikava kako je momčad iz Salt Lake Cityja izgledala u American Airlines Centeru u Dallasu. Ni Mavericksi nisu djelovali pretjerano razigrani u prvoj četvrtini, ali su konstantno gradili svoju prednost da bi u trećoj četvrtini eksplodirao Luka Dončić i riješio pitanje pobjednika.

Foto: Jerome Miron/REUTERS Apr 25, 2022; Dallas, Texas, USA; Dallas Mavericks guard Luka Doncic (77) is fouled by Utah Jazz forward Bojan Bogdanovic (44) during the second quarter in game five of the first round for the 2022 NBA playoffs at American Airlines Center. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports Photo: Jerome Miron/REUTERS

U razmaku od dvije minute sjajni Slovenac je prvo pogodio dvije trice preko Bogdanovića, potom pogodio dva slobodna bacanja, a seriju od 11 uzastopnih koševa zaključio još jednom tricom. U trećoj četvrtini je postigao 19 od svoja 33 koša. Tome treba dodati i 13 skokova te pet asistencija.

Jalen Brunson je postigao 24 koša, a Dorian Finney-Smith 13.

Jordan Clarkson je sa 20 koševa bio najbolji strijelac Jazza, a Rudy Gobert je uspio spojiti 17 poena i 11 skokova.

Svoju nemoć i frustraciju zbog loše večeri Hassan Whiteside je odlučio iskaliti pet i pol minuta prije kraja kad je grubo prizemljio Dončića u pokušaju zakucavanja. Ipak, ponudio je Dončiću odmah ruku pomirenja, ali su se s Dallasove strane umiješali Reggie Bullock i Dorian Finney-Smith i zakuhali situaciju koja je završila samo naguravanjem. Suci su isključili Bullocka i Whitesidea.

Šesta utakmica serije na rasporedu je u noći s četvrtka na petak (4.00 sata) po srednjoeuropskom vremenu, a igrat će se u Salt Lake Cityju.