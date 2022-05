Miami i Phoenix napravili važan korak prema konferencijskom finalu

Prvi nositelji u svojim konferencijama, košarkaši Phoenixa i Miamija, ostvarili su pobjede u prvim utakmicama drugog kruga doigravanja za NBA prvaka svladavši pred svojim navijačima Dallas (121:114), odnosno Philadelphiju (106:92).

Igrajući bez svog najboljeg igrača i kandidata za MVP nagradu u osnovnom dijelu sezone, centra Joela Embiida, Philadelphia je u Miamiju izdržala u rezultatskoj ravnoteži do sredine treće četvrtine, a na poluvremenu je čak i vodila (50:51). No, brojni promašaji 76ersa za tricu (6/34) te na drugoj strani raspucani Tyler Herro u nastavku su prevagnuli na stranu najbolje momčadi Istočne konferencije u osnovnom dijelu sezone.

Herro je sa 25 koševa bio najbolji strijelac Heata, a pogodio je četiri trice iz šest pokušaja, od čega su tri bile u razdoblju kad je Miami došao do 21 koša prednosti u zadnjoj četvrtini pa su posljednjih pet minuta na parketu uglavnom bili rezervisti jedne i druge momčadi.

Foto: Sam Navarro/REUTERS May 2, 2022; Miami, Florida, USA; Philadelphia 76ers guard James Harden (1) moves to the basket as Miami Heat guard Tyler Herro (14) defends in the third quarter during game one of the second round for the 2022 NBA playoffs at FTX Arena. Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports Photo: Sam Navarro/REUTERS

Bam Adebayo je završio dvoboj sa 24 poena i 12 skokova, 15 koševa uz devet skokova dodao je Jimmy Butler, a po 10 poena su ubacili P.J. Tucker i Gabe Vincent. I Miami je bio oslabljen, jer je utakmicu prosjedio Kyle Lowry, zbog istegnuća lijevog butnog mišića.

Tobias Harris je sa 27 koševa bio najučinkovitiji igrač 76ersa. Tyrese Maxey je ubacio 19 poena, a James Harden je imao 16 koševa uz devet skokova i pet asistencija.

I druga utakmica će biti odigrana u Miamiju, u noći sa srijede na četvrtak po srednjoeuropskom vremenu (1:30), a u njoj ponovno neće biti Joela Embiida koji se oporavlja od lakšeg potresa mozga i frakture sljepoočne kosti.

U Phoenixu je domaća momčad vodila cijelu utakmicu, najveću prednost od 21 koša (106:85) imala na 8:48 minuta prije kraja, ali uporni gosti predvođeni Lukom Dončićem se nisu predavali te su završnicu učinili zanimljivom. No, pogodivši svih osam slobodnih bacanja u završnoj minuti, Booker i Bridges po četiri, Sunsi su spriječili veliki preokret.

Foto: Stephen Lew/REUTERS Apr 28, 2022; New Orleans, Louisiana, USA; Phoenix Suns center JaVale McGee (00) hugs New Orleans Pelicans forward Larry Nance Jr. (22) after game six of the first round for the 2022 NBA playoffs at Smoothie King Center. Mandatory Credit: Stephen Lew-USA TODAY Sports Photo: Stephen Lew/REUTERS

Dončić je briljirao sa 45 koševa, 12 skokova i osam asistencija, ali trebao je veću pomoć od suigrača. Maxi Kleber je bio na zavidnoj razini dodajući 19 poena, kao i Dorian Finney-Smith s 15 koševa. Podbacio je Jalen Brunson (13 poena, šut 6/16) koji je bio ključan za plasman Dallasa u drugi krug protiv Utah Jazza.

Deandre Ayton je s 25 koševa bio najbolji strijelac Sunsa koji su već u prvoj četvrtini uspjeli stvoriti 15 poena prednosti i u posljednju četvrtinu ušli sa zalihom od 17 koševa. U vrlo uravnoteženom napadu Devin Booker je ubacio 23 poena uz devet skokova i osam asistencija, a Chris Paul je završio sa 19 koševa i samo tri asistencije. Cameron Johnson je sa 17 poena dao veliki doprinos s klupe, a dvoznamenkasti učinak imali su i Mikal Bridges (13 koševa, sedam skokova) te Jae Crowder (11 poena, osam skokova).

Druga utakmica serije na rasporedu je u noći sa srijede na četvrtak po srednjoeuropskom vremenu (4.00 sata), a domaćin je ponovno Phoenix.