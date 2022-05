Messi kupuje dionice 650 milijuna dolara vrijednog kluba, a onda će igrati za njega!

Lionel Messi uskoro će napuniti 35 godina i svjestan je da se kraj nogometne karijere polako bliži, zbog čega se sprema za novi korak, a čini se da je to u sličnom smjeru poput onoga Davida Beckhama.

Naime, genijalni Argentinac kupuje 35 posto udjela u njegovom klubu Inter Miami, a plan je da u ljeto 2023. zaigra za njega. Što bi za Messija u smislu opterećenja bilo lakše nego ostati u Europi, a usput bi promovirao novi klub.

Dakle, era jednog od najboljih svih vremena će nakon iduće sezone doći kraju, barem u nekom značajnijem kompetitivnom smislu. Ostat će u Parizu dok je dio europskog nogometa, što ne čudi jer PSG-u zarađuje 70 milijuna eura godišnje. Također, za Argentinu će još odigrati Svjetsko prvenstvo u Kataru i polako odbrojavati mjesece do odlaska u Miami.

Foto: Szwarc Henri Champion's League 1/4 final soccer match : Paris-St-Germain vs BarcelonaPSG's David Beckham battling Barcelona's Lionel Messi during the Champion's League 1/4 final soccer match, Paris-St-Germain vs Barcelona in Paris, France, on April 2nd, 2013. PSG and Barcelona drew 2-2. Photo by Henri Szwarc/ABACAPRESS. COMSzwarc Henri/PIXSELL

Naravno, velika mu je želja s PSG-om osvojiti Ligu prvaka, no za to mora ipak podići formu, ako je to više moguće. Ove sezone zabio je samo šest golova u prvenstvu, 11 ukupno, a dodao je tim brojkama i 13 asistencija. Uvjerljivo najlošije brojke u njegovoj profesionalnoj karijeri, ne računajući "početne korake" u Barceloni, kad je još ulazio s klupe.

Osim Messija, u Inter Miami bi idućeg ljeta trebao stići i njegov ponajbolji prijatelj Luis Suarez, ali i neki neimenovani zvučni igrači. Dio je to Beckhamova plana za osvajanje MLS lige, što je poprilično ambiciozno s obzirom da je Inter osnovan prije samo četiri godine.

Američki klub vrijedi oko 650 milijuna američkih dolara, ali nije poznato koliko točno bi novca Messi izdvojio za spomenutih 35 posto udjela.

>>> Leo Messi u suzama napustio Barcelonu