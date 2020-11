Evo kako će Beckham zaraditi 40 milijuna funti, a da ne pomakne prstom

Jedan od najpoznatijih nogometaša svih vremena definitivno je Englez David Beckham koji je milijune zaradio i na terenima i izvan njih. U igračkoj mirovini osnovao je i svoj klub, a uz njega će dobiti još prihoda.

Riječ je o poznatoj igrici Fifa 21, koja je napokon dogovorila s Beckhamom da i on bude jedan od likova. Naravno, David je to fino naplatio.

EA Sports mu je ponudio 30 milijuna funti, a Beckham je to uspio podići na 40 za samo tri godine suradnje. To znači da će tjedno zarađivati 256.000 funti. Nije mu problem predstavljalo ni to što je u prošlosti bio ambasador PES-a, Fifina konkurenta.

Bivša engleska zvijezda u novom je izdanju Fife 21 i to verzije "Next-gen" kao ikona, a nalazi se i na naslovnici. Tu je čast imao i prije 23 godine, čime se i sam pohvalio.

– Poslije 23 godine... Tako sam ponosan što sam opet na naslovnici – napisao je.

Ovo je možda i najlakši novac koji je Beckham zaradio, ali ne znači i da je zadnji takav. Naime, Netflix se zainteresirao za snimanje dokumentarne serije o njemu.

– Ovo je stvarno genijalan potez Netflixa. Pokazat će sasvim drugu stranu Davida, onu koju javnost vrlo rijetko može vidjeti. S ponosom cijela Davidova obitelj dokumentira njegovu karijeru od dječačke dobi i sve te godine čuvaju sve stare isječke iz lokalnih novina, školske snimke i klupske fotografije – rekao je izvor za strane medije.