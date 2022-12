Messi dok je najavljivao polufinale s Hrvatskom: 'Što je, glupane? Što gledaš?'

Nogometaši Argentine svladali su u četvrtfinalu Nizozemsku 6-5 (2-2, 2-2, 1-0), nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca te će u polufinalu svjetskog prvenstva, u utorak od 20 sati, igrati protiv Hrvatske. Prvi pogodak, u 35. minuti, postigao je igrač madridskog Atletica Nahuel Molina. U 73. je Argentina povećala na 2-0 golom Lionela Messija iz jedanaesterca, ali je u 83. i 111. minuti s dva gola uzvratio Wout Weghorst. Nakon što nije bilo golova u produžecima odluka je pala u jedanaestercima gdje je argentinski vratar Emiliano Martinez obranio prva dva udarca, a pogodak za prolaz „gaučosa“ zabio je Lautaro Martinez.

- Argentina je među četiri najbolja na svijetu jer ovi igrači pokazuju da znaju igrati svaku utakmicu s istom željom i istim intenzitetom. Pun sam veselja, pun sreće. Prošli smo i to je impresivno. Ne možete postaviti tako lošeg suca za utakmicu ovakve veličine. Vjerujem da se Fifa mora pobrinuti za to - rekao je Messi.

Leo Messi: “Who are you looking at? Go ahead you stupid.”pic.twitter.com/C8S1mpElwv