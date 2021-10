Medvjed ubio ribiča, a boksač (23) ga izbo nožem na smrt pa završio na intenzivnoj

Ilja Medvedev (23), profesionalni ruski boksač, završio je u bolnici zbog stravične scene u ribolovu. Naime, s prijateljem Vječeslavom Dudnikom je htio odmoriti na rijeci Irtiš u Sibiru, ali im se prikrao medvjed, a onda je krenula prava drama.

Medvjed je ubrzo ubio Dudnika, a potom je krenuo na boksača, ali je on sa sobom imao pištolj te je uspucao nekoliko metaka u ljutitu životinju. No, tu nije bio kraj. Medvjed ga je opet napao, a boksač se tada odlučio boriti nožem te je na kraju tako i uspio oboriti i ubiti životinju.

Boxer, 23, is seriously injured while fighting off rampaging brown bear which he stabbed to death after the beast killed his friend on fishing trip in Russia

via https://t.co/2e3tooL93h https://t.co/6X50E4yfHi