Medvjedi u trećoj utakmici četvrtfinala primili osam golova

U trećoj utakmici četvrtfinala doigravanja hokejaške EBEL lige Black Wings Linz je u utorak na domaćem ledu protiv Medveščaka slavio sa 8:2 (3:1,5:0,0:1), ali Medveščak vodi sa 2-1 u pobjedama.

Favorizirani Black Wingsi su odlično otvorili utakmicu i već nakon šest minuta su vodili 2:0. "Medvjedi" su se uspjeli stabilizirati do kraja prve trećine i zaostatak od 1:3 nije izgledao tako loše. No, u drugoj trećini domaćini su razbili Medveščak, te su prije ulaska u posljednju dionicu imali vodstvo od čak 8:1. Do kraja susreta Medveščak je upisao još jedan utješni pogodak.

Po dva gola za Linz zabili su DaSilva (01:10, 32:05) i Altmann (05:56, 25:07), a u strijelce su se još upisali Lebler (16:14), Kristler (27:51), Schofield (32:55) i Broda (33:29). Za Medveščak su pogodili Morley (19:41) i Koskiranta (53:32).

Plasman u polufinale izborit će momčad koja ostvari četiri pobjede, a sljedeći susret igrat će se također u Linzu, i to u petak. Peti i šesti dvoboj na rasporedu su u Zagrebu 19. i 20. ožujka. Eventualni odlučujući sedmi susret igrao bi se u Linzu 23. ožujka.