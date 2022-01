Strani mediji o slučaju Đoković: 'Oponašanje Boga', 'U igri je mnogo novca i možda gubitak njegove časti'

Ova pandemija je bila nevjerojatno teška za svakog Australca, ali mi smo se držali zajedno i spasili živote i egzistencije, rekao je australski premijer Scott Morrisom u svojoj reakciji na odluku Alexa Hawkea, ministra za useljavanje, koji je poništio vizu srpskom tenisaču Novaku Đokoviću, prenose njemački mediji.

Mediji također prenose da je Morrison stao u obranu australskog Zakona o ulasku u zemlju na temelju kojeg je ministar u njegovoj vladi i donio odluku o poništavanju vize. "Naša stroga politika sigurnosti granica zaštitila je Australce od Covida tijekom pandemije", rekao je Morrison koji je odbio komentirati očekivanu žalbu Đokovićevih odvjetnika na tu odluku, piše Deutsche Welle.

Njemački mediji navode da Đokovićevo sudjelovanje na Australian Openu još uvijek nije u potpunosti isključeno s obzirom na to da postoji mogućnost ulaganja žalbe.

Video - Kronologija problema Novaka Đokovića u Australiji

„Slučaj je također postao teška stres proba za politiku zemlje, nakon što je Australija provela mnogo mjeseci u teškim izolacijama, a mnogim građanima te zemlje dugo nije bio dopušten ulazak u svoju domovinu zbog strogih pravila", piše njemački Zeit.

„Hawke, koji je sada donio odluku, vrlo je blizak Morrisonu. Usprkos tome što ima tek 43 godine, na glasu je kao iskusan čovjek liberala. Hawke je, kao i Morrison, član grupe za proučavanje Biblije. U jednom govoru u parlamentu ministar je rekao: “Čvrsto vjerujem u ideje milosrđa, oprosta, iskupljenja i druge šanse.” S njegove točke gledišta, Đoković je imao dovoljno šansi koje nije iskoristio", piše Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Die Zeit piše da australska vlada „zna da u ovoj odluci iza nje stoji velika većina Australaca". „Prema anketama koje je provela medijska grupacija News Corp, 83 posto ispitanih podržava pokušaj protjerivanja Đokovića iz zemlje", piše Die Zeit.

Prevelika moć u rukama ministra

„To da se jedan političar žali da ima preveliku moć se rijetko događa. No upravo je to kritizirao 2008. godine bivši australski ministar za useljavanje Chris Evans. Zakon o useljavanju mu je kao ministru dao enormne ovlasti – doslovno odlučuje o životu i smrti, rekao je on. „Osjećao sam se ne samo neugodno pri tome jer sam zabrinut zbog oponašanja Boga, već i zbog transparentnosti i odgovornosti za ove ministarske odluke, te zbog nedostatka pravnih lijekova protiv tih odluka u nekim slučajevima”, rekao je Evans", a prenosi berlinski Tageszeitung.

List dalje navodi da je u slučaju Đoković „u igri mnogo novca i možda gubitak njegove časti." „Za druge čiji papiri se nalaze na ministrovom stolu i čekaju procjenu je na kocki njihova egzistencija. Ako zahtjev za azil koji su prethodno odbili birokrati ministar potvrdi, njime je sudbina podnositelja zahtjeva obično zapečaćena. Ako budu deportirani u zemlji podrijetla im prijeti možda mučenje i smrt. Ako iz tog razloga ne mogu biti odmah deportirani, onda moraju odsjesti u otrcanim hotelima. U hotelu u kojem je Đoković bio smješten, dio interniranih već devet godina čeka na deportaciju", piše Tageszeitung.

Britanski The Guardian pak navodi da je Novak Đoković postao žrtva oštre primjene granične politike australske vlade, ali i dalje ne može okriviti nikoga osim samog sebe. U petak je imigracijski ministar Morrisonove vlade Alex Hawke donio ključnu odluku da ponovno ukine vizu broju jedan svjetskog tenisa, što će vrlo vjerojatno dovesti do deportacije unatoč Đokovićevoj pobjedi na sudu prošlog ponedjeljka. Sada je Đokovićeva posljednja nada drugi sudski postupak, koji je dodatno otežan zbog božanskih ovlasti koje australski zakon daje ministru i sporog procesa odlučivanja koji je trajao cijeli tjedan, piše Guardian.