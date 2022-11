Mediji navode da će Iva Majoli nastupiti na turniru u Rusiji koja je pod sankcijama, evo što ona kaže

- U Ukrajini su gotovo svi teniski centri granatirani ili raketirani i uglavnom uništeni, mnogi su se tenisači i tenisačice pridružili obrani svoje zemlje od ruske agresije te su otišli na frontu a neki su i ranjeni, a u Rusiji, koja se zbog te nesmiljene i ničim izazvane agresije opravdano našla pod sankcijama, pa nema ni WTA ni ATP turnira, organiziraju sada nekakav ekipni turnir koji su nazvali "Trofej sjeverne Palmire" i za koji ruski mediji javljaju da će okupiti "ponajbolje svjetske tenisače i tenisačice".

Na stranu to što će ondje biti tenisači iz Srbije, Crne Gore, BiH i ne znamo odakle još, ali stoji i da će na turniru, kao igračica i kapetanica ekipe, nastupiti i Iva Majoli, izbornica hrvatske ženske teniske reprezentacije. Denis Olijnjikov, Ukrajinac koji već dulje vrijeme s obitelji živi u Hrvatskoj i ima hrvatsko državljanstvo, otac tenisačice Oleksandre Olijnjikove, koji nas je u telefonskom razgovoru i upozorio na tu mogućnost, zapitao se je li to moguće.

Pretražili smo malo ruske portale i, doista, naišli na tekstove koji su najavljivali spomenuti međunarodni turnir koji bi se od 1. do 4. prosinca trebao održati u St. Peterburgu, u Sibir areni. A "sjeverna Palmira" je, na neki način, drugo ime za bivšu rusku prijestolnicu (do revolucije 1917.); autentična Palmira antički je grad na teritoriju današnje Sirije, 215 kilometara sjeveroistočno od Damaska.

Uz Tipsarevića i Džumhura

Na tom bi turniru nastupilo šest ekipa koje bi bile sastavljene od po tri člana: jednog tenisača, jedne tenisačice i kapetana ili kapetanice koji bi i igrali. Ističe se da su sudjelovanje, osim ruskih i bjeloruskih tenisača i tenisačica, potvrdili i Španjolac Roberto Bautista Agut, Mađar Marton Fucsovics, Damir Džumhur iz BiH, Filip Krajinović iz Srbije, Danka Kovinić iz Crne Gore, a među kapetanima i kapetanicama našli su se i Srbin Janko Tipsarević i Hrvatica Iva Majoli.

Poznate su nam dobre veze Ive Majoli s organizatorima (suspendiranog) WTA turnira u St. Peterburgu - bila je pomoćnica direktora i osiguravala pozivnice mnogim našim tenisačicama - ali Rusija je pod sankcijama Europske unije, a time i Hrvatske, a osim toga Iva je i izbornica hrvatske reprezentacije, pa nam se tvrdnja da će nastupiti na revijalnom turniru u Rusiji učinila nevjerojatnom. Zato smo taj podatak željeli i provjeriti.

Na sam spomen njezina eventualnog nastupa u Rusiji, Iva Majoli reagirala je prilično nervozno. Kazala je na početku da "zasad ne planira nastupiti na tom turniru", ali je i zamolila da se o tome ništa ne objavljuje. Poslije je prijetila nekim autoritetima, ali, srećom u Hrvatskoj su mediji slobodni, pa objavljujemo i ovo.

Kiša premjestila Dječji dan

Iva je imala mogućnost odlučno demantirati svoje sudjelovanje na tom turniru ili ga potvrditi, no umjesto toga ona se odlučila za blagi demanti ("u ovom trenutku ne planiram nastupiti"), što god to značilo. Rusi, međutim, tvrde da je njezin nastup potvrđen.

Vidjet ćemo kako će taj slučaj na kraju završiti, ispod radara ipak nije prošao, a Ivu sljedećih dana očekuje puno važniji posao. U dvoboju doigravanja u Kupu Billie Jean King, u petak i subotu, trebala bi u Rijeci odvesti naše najbolje tenisačice do pobjede nad jakom Njemačkom. Ta bi nas pobjeda napokon uvela u najkvalitetniji razred ženskih teniskih reprezentacija, što Ivi Majoli ne uspijeva još od 2012.

U Rijeci je jučer organiziran Dječji dan, i to, zbog kiše, u dvorani Zamet, iako je bio planiran na Korzu. No, mališani su svejedno došli na svoje, mogli su odigrati poneki poen s igračicama, fotografirati se s njima i dobiti autogram. Danas u 13 sati, u Guvernerovoj palači, bit će službeno izvlačenje parova, a dvoboji počinju u petak u 16 sati (u subotu program počinje u 14 sati). Izbornici Iva Majoli i Rainer Schüttler moraju prijaviti sastave do četvrtka u podne.

Za Hrvatsku su nominirane Petra Martić (39. na WTA listi), Donna Vekić (69.), Ana Konjuh (136.), Tara Würth (187.) i Petra Marčinko (194.), a za Njemačku Julie Niemeier (61.), Eva Lys (123.), Ana Lenna Friedsam (145.) i Laura Siegemund (27. na listi parova).

>> Roger Federer objavio kraj karijere