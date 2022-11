Prekrasna Hrvatica prijetila da neće pod hrvatsku zastavu, zvali je iz Srbije, a sada je smislila novi plan

Atraktivna hrvatska tenisačica Mariana Dražić (27) okrenula je novu stranicu u karijeri. Makaranka iz Brela koncentrirat će se na igru parova i pokušati izboriti ulazak na najveće svjetske turnire poput Grand Slamova i Mastersa.

Dražić je trenutačno 412. igračica svijeta u singlu, a 751. u parovima. No, sada je za cilj stavila ulazak među najboljih 50 tenisačica u parovima.

Ova tenisačica aktivna je i na humanitarnom planu. Jedna je od ambasadorica UN-ova World Food Programme, organizacije koja je 2020. godine dobila Nobelovu nagradu za mir. Mariana uz to studira marketing, a govori engleski, njemački i španjolski.

Mariana Dražić prije dvije godine izazvala je pozornost javnosti jer je prijetila dva ubuduće više neće igrati pod hrvatskom zastavom.

– Nezadovoljna statusom HTS-a i frustrirana ponovnim nepozivanjem za predstojeći Fed kup-meč u Tallinnu, Dražić je sve bliže donošenju odluke o nastupanju za drugu Fed kup reprezentaciju u regiji – pisali su mediji tada.

– Povod je za moje nezadovoljstvo već skoro dvogodišnje ignoriranje od izbornice (Iva Majoli, op.a.) i nekih ljudi iz HTS-a. Također neodgovaranje na moje upite zbog čega je baš povedena igračica bez rankinga i zašto za mene nema mjesta s obzirom na to da sam do sada nastupala u svim kategorijama po generacijama. Prošlogodišnji su uspjesi pet titula i deset finala te je malo žalosno da me se na ovakav način tjera da mijenjam državu – rekla je tada Mariana Dražić.

Tada su odmah reagirali mediji iz Srbije i zvali je da dođe igrati za njih, a dobila je i pozive da nastupa za BiH, Izrael i Makedoniju, no na kraju je ostala hrvatska tenisačica.

Inače, Mariana Držić sin je legende i nekadašnjeg kapetana Hajduka Darka Dražića koji između 1983. i 1991. godine ima 210 nastupa i 27 golova.

– Moj otac je rođen u Novom Travniku i do svoje 16. godine živio je tu, do odlaska u juniore Hajduka. Službenog poziva iz BiH nije bilo. Poziv bih prihvatila i svakome bi bila čast biti priznat u onome što radi. Sport nema granice – govorila je Dražić o mogućnosti da nastupi za BiH. No, na kraju nije bilo ništa od toga.

– Ponuda za igranje za BiH je postojala, ali nije realizirana zbog kojekakvih spletki pojedinih ljudi koji su 'gurali' mlade igračice, koje po mom mišljenju nemaju kvalitetu koja je potrebna – otkrila je tada.

>> Roger Federer objavio kraj karijere