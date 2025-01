Mediji iz regije o porazu rukometaša: Tužna lica Hrvata, zakomplicirali su sebi situaciju

Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je u dvoboju s Egiptom s 24-28 (11-14) u posljednjoj utakmici u skupini H na Svjetskom prvenstvu, pred potpuno ispunjenim tribinama zagrebačke Arene.

Time su Egipćani osvojili prvo mjesto i prenijeli maksimalna četiri boda u sljedeći krug natjecanja, dok će Hrvatska imati dva boda.

Egipćani su cijelu utakmicu bili u prednosti, koja je u prvom poluvremenu iznosila najveća četiri gola. Hrvatski rukometaši su u više navrata došli na gol zaostatka, ali nijednom nisu uspjeli izjednačiti.

Odlučujućim se pokazalo razdoblje u drugom poluvremenu od 39. do 49. minute, kad je Hrvatska ostala bez pogotka, a Egipćani su to iskoristili i serijom 4-0 došli do pet golova razlike (23-18) i bez poteškoća ju održavali do kraja dvoboja.

Evo kako su mediji u susjednoj Bosni i Hercegovini opisali ovu utakmicu.

"U derbiju dana, Egipat je nadigrao Hrvatsku rezultatom 28:24. Obje reprezentacije su se plasirale u idući krug – Egipat s maksimalnim učinkom (3/3) kao prvi u grupi, dok Hrvatska ide s druge pozicije. Argentina također nastavlja natjecanje s trećeg mjesta", navodi SCSport.

"Ne ide bez Duvnjaka i Cindrića: Tužna lica u Areni nakon poraza Hrvatske!", piše SportSport.

"Rukometaši Hrvatske doživjeli težak poraz i zakomplicirali sebi situaciju u narednom krugu", piše Klix.

"Egipat utišao punu zagrebačku Arenu i savladao Hrvatsku!", navodi Oslobođenje.

