UŽIVO Razočaranje nakon bolnog poraza: 'Imali smo velik problem. Duvnjak i Cindrić jako nedostaju'

Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je u dvoboju s Egiptom s 28-24 (11-14) u posljednjoj utakmici skupini H na Svjetskom prvenstvu, pred potpuno ispunjenim tribinama zagrebačke Arene. Time su Egipćani osvojili prvo mjesto i prenijeli maksimalna četiri boda u sljedeći krug natjecanja, dok će Hrvatska imati dva boda. Egipćani su cijelu utakmicu bili u prednosti, koja je u prvom poluvremenu iznosila najveća četiri gola. Hrvatski rukometaši su u više navrata došli na gol zaostatka, ali nijednom nisu uspjeli izjednačiti.

"Razočarani smo nakon ove nakon utakmice. Vrataru nije bio najbolji dan, rotirali smo puno igrača i imali probleme u napadu. Imali smo prilika, ali postotak realizacije je bio jako loš. Čestitam protivnicima, dobro su igrali i dobro su kontrolirali utakmicu", rekao je izbornik Dagur Sigurdsson.

"Bolan je poraz. Išli smo na pobjedu. Mislim da se moramo okrenuti drugim utakmicama i što prije analizirati pa zaboraviti. Imaju šutere koji mogu zabiti sa 10 metara. Mi smo radili što smo se dogovorili, ali imali smo problem u napadu. Golman je sve obranio i dao im par laganih kontri. Kad smo im došli blizu propustili smo realizirati. Izbornik nam je rekao da se dalo nadoknaditi, ali osjetilo se da nemamo realizaciju. Fale nam Dule i Cindra. Znaju stat na loptu. Mislim da nismo bili disciplinirani dovoljno. Znamo da će sve iduće utakmice biti teške, ali ako želimo nešto napraviti moramo ih dobiti sve", kazao je za RTL Leon Šušnja.

"Boli ovaj poraz. Dali smo sve od sebe, ali nedostajao je šut. Bilo bi drugačije da je šut bio drugačiji. Znamo da su nam kapetan i Cindrić nedostajali. Dali smo sve od sebe. Atmosfera je bila nevjerojatna, ali nismo pronašli agresivnost u obrani. Egipat je lako zabijao. Imali smo faza bez rješenja u napadu, ali glavu gore. Ništa nije izgubljeno. Mislim da sam u svlačionici rekao da trebamo samo izjednačiti. Bilo mi je jako krivo što nisam zabio. Možda bi to dignulo ekipu i publiku. Sada moramo nizati pobjede. Trebamo igrati kao u prvim utakmicama", rekao je Ivan Martinović, najbolji strijelac Hrvatske u večerašnjoj utakmici.

"Od prve minute su preuzeli inicijativu. Nismo se mogli vratiti i priključiti se niti izjednačiti. Iz nervoze smo se pogubili. Imao sam osjećaj sa je sve išlo na njihovu stranu. Nismo nikako mogli pobijediti. U drugom krugu sve tri utakmice moramo pobijediti", kazao je kapetan reprezentacije Igor Karačić.

"Nismo mogli okrenuti na našu stranu. Cijelo vrijeme nam je malo nedostajalo. Na golu zaostatka napravili smo par glupih grešaka i Egipćani su to iskoristili. Sigurno da se povrjeda Duvnjaka i Cindrića osjetila, velika je to bila šteta. Karačić je stigao i vjerovali smo da možemo i bez njih, ali nismo napravili rezultat. Znao sam što me sada čeka. Pokušao sam ih zamijeniti. U početku sam se dobro osjećao, ali kad krenu greške uvuče se nervoza. Pratila nas je čitavo drugo poluvrijeme", rekao je Ivano Pavlović.