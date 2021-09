Matjaž Kek: Vi Hrvati nikad niste zadovoljni, ali želio bih čestitati Daliću na učinjenom

Hrvatska i Slovenija sutra u 20:45 na Poljudu igraju kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru, a bodovi su potrebni jednima i drugima, što znači da nas čeka žestoka utakmica.

U prvom međusobnom dvoboju, onom prije pola godine, Slovenci su uspjeli pobijediti 1:0 pa pred uzavrelim Poljudom izbornik Zlatko Dalić svakako traži pobjedu. Baš kao i Matjaž Kek, pod čijim vodstvom su Slovenci dobili dodatnu energiju.

Susret je najavio u Splitu, zajedno s možda i najboljim vratarom na svijetu - Janom Oblakom.

- Hrvatska ima top igrače koji igraju na top nivou i nema tu nikakve prednosti, jer vaši igrači jako dobro znaju kako igrati takve utakmice. Igrači Hrvatske imaju prednost baš zbog toga, jer su navikli igrati u tom ritmu - započeo je Oblak pa ubrzo nastavio Kek:

- Znamo tko je favorit i toga smo svjesni. Sportski je očekivati dobar rezultat i nadati se, sigurno nećemo dići ruke u zrak i predati se. Moramo biti odlučni i hrabri. Nema to veze s utakmicom u Ljubljani. Novi sastavi, nova mladost i vjerujem da će Slovenija odigrati dobru utakmicu.

Slovenski izbornik prati Hrvatsku u posljednje vrijeme pa mu nisu promakle brojne promjene, započete s Rusijom.

- Čestitao bih Daliću, napravio je tihu smjenu. Iako, vi Hrvati nikad niste zadovoljni. Znamo kakva je Hrvatska, znamo koliko joj Luka Modrić znači, teško ga je nadomjestiti. Ali, ne bih više o njoj, radije ću misliti o nama.

I to sto posto misli, što će potvrditi svi koji ga znaju. Vidjeli smo kako to izgleda prije šest mjeseci pa zato momci moraju biti na razini kako bi se othrvali protivniku s kojim nekako uvijek bude gusto, tvrdo, teško... No kad god je trebalo, vatreni bi nadmašili Slovence!

>>> Stručnjaci za Večernji TV o stanju u hrvatskom nogometu