Maroko je Rocky, a ‘kletva prvaka’ je konačno gotova

Iako je Hrvatska još jednom zadivila nogometni svijet izbacivši sa Svjetskog prvenstva prvog favorita Brazil, glavna priča turnira za svakog neutralnog pratitelja nogometa ipak je reprezentacija Maroka. Kako i ne bi bila kad je riječ o prvoj afričkoj reprezentaciji koja je dosegnula polufinale SP-a, i to nakon čak 48 prethodnih pokušaja afričkih zemalja.

Tchouameni: Bit će 50:50

Prvi je put neka afrička reprezentacija nastupila na SP-u 1934. godine, kad je Egipat nastupio na drugom Mundijalu. Od tada pa sve do danas čak je 38 afričkih reprezentacija završavalo nastup na SP-u natjecanjem u skupini, sedam puta uspjele su izboriti ulazak u osminu finala, a samo tri puta u četvrtfinale. Prva je to učinila legendarna selekcija Kameruna 1990. godine, predvođena Rogerom Millom, zatim sjajna reprezentacija Senegala u Južnoj Koreji i Japanu 2002., te Gana 2010. u JAR-u, koju je Luis Suarez glumljenjem vratara dramatično izbacio u četvrtfinalu.

Foto: Li Jundong/XINHUA (221210) -- DOHA, Dec. 10, 2022 (Xinhua) -- Youssef En-Nesyri (No. 19) of Morocco celebrates scoring during the Quarterfinal between Morocco and Portugal of the 2022 FIFA World Cup at Al Thumama Stadium in Doha, Qatar, Dec. 10, 2022. (Xinhua/Li Jundong) Photo: Li Jundong/XINHUA

Maroko je prvi napravio taj veliki korak i sad ima priliku postati tek druga zemlja izvan Europe i Južne Amerike koja je osvojila medalju na SP-u. Još je uvijek jedina zemlja s tim postignućem SAD s brončanom medaljom s prvog Svjetskog prvenstva u Urugvaju gotovo prije stotinu godina, davne 1930. Najbliže je ponavljanju tog postignuća bila Južna Koreja 2002., no u ludoj utakmici za treće mjesto (3:2) pobijedila ju je reprezentacija Turske.

Uoči polufinalnog dvoboja protiv svjetskih prvaka Francuza, marokanski izbornik Walid Regragui jasno je i glasno svojoj momčadi dodijelio ulogu autsajdera.

- Kad gledate Rockyja Balbou, želite navijati za njega. Mi smo Rocky ovog Svjetskog prvenstva - rekao je marokanski izbornik.

Međutim, nakon prvog mjesta u skupini s dva medaljaša s prethodnog SP-a, Hrvatskom i Belgijom, nakon pobjeda nad Španjolskom i Portugalom u kojima nisu primili pogodak te nakon samo jednog primljenog pogotka u pet utakmica (autogol u utakmici s Kanadom), čak ni branitelji naslova Francuzi ne misle da imaju lagan polufinalni ždrijeb.

Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Morocco v Portugal - Al Thumama Stadium, Doha, Qatar - December 10, 2022 Morocco fan dressed as a lion inside the stadium before the match REUTERS/Bernadett Szabo Photo: BERNADETT SZABO/REUTERS

- Favoriti smo? Ne bih rekao, važno je da nas naši navijači podržavaju, ali kad iziđemo na teren, odnos snaga bit će 50:50 - rekao je veznjak Francuske Aurelien Tchouameni.

Prva obrana nakon 1962.?

Francuska i prije ovog dvoboja donekle može odahnuti jer je “kletva prvaka” i službeno prekinuta. Još od 1998. godine, kad je osvajač zlata iz 1994. Brazil uspio osvojiti srebro na Mondialu u Francuskoj, osvajači svjetskih prvenstava su pri obrani nastupa kontinuirano ispadali prije polufinala, većinom već u natjecanju po skupinama. Nakon 24 godine, selekcija Didiera Deschampsa prekinula je tu tradiciju, ali neće se zadovoljiti samo time. Francuzi žele postati prvi uspješni branitelji naslova još tamo od Brazila i obrane naslova 1962.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista