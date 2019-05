Markota: Ne smijemo se igrati s vatrom, vrijeme je za ozbiljnu košarku

Košarkaši Splita propustili su lijepu priliku da u Zagrebu oduzmu Ciboni prednost domaćeg terena i da se kući vrate s prednošću 1-0 u polufinalu doigravanja za prvaka Hrvatske. Tako barem misli najbolji strijelac Splićana Ivan Vrgoč (17 koševa), koji je uz energičnog Marčinkovića (16 koševa, 5 osvojenih lopti) bio najbolji pojedinac žutih:

- Imali smo dobru priliku, no primili smo odviše laganih koševa i to u Splitu nećemo dozvoliti.

Njegov trener, Ante Grgurević, nakon 89:82 za domaćine, odnos snaga vidio je drugačije:

- Na "minus tri" imali smo dva šuta za izjednačenje, nismo pogodili. Čini se malo, no ipak je to puno. Taj mali korak je zapravo ogroman pa se stekao dojam da su cibosi u ključnim trenucima utakmicu rutinirano priveli kraju.

Grgurević se referirao na svoju izjavu uoči utakmice kako u Zagreb, premda autsajderi, ne dolaze bez opterećenja:

- Ja sam se s tom izjavom o pritisku od 200 posto samo referirao na standardnu novinarsku priču da smo rasterećeni. Nismo mi u Zagreb došli na izlet. Ovo je KK Split, ovi momci nose žuti dres, i mi svaku utakmicu želimo dobiti. No, kada u Zagrebu primiš preko 80 koševa i kada ti domaćin šutira trice s 50 posto uspješnosti onda je jako teško dobiti favorita.

I Cibonin trener Ivan Velić složio se s kolegom da to što je izgledalo "zamalo" ipak nije bilo malo.

- Treba znati pobijediti i nadam se da će se to "zamalo" nastaviti i dalje. Prvo poluvrijeme smo igrali očajno u obrani, primili smo 50 koševa, no još više me brine što smo tijekom susreta izgubili 18 lopti, a toliko ih nismo gubili niti u ABA ligi gdje se igrala jača košarka. Inače, za one koji su od starta doigravanja, od drugih, predviđeni kao budući finalisti, uvijek je najteže igrati četvrtfinale i polufinale. Da smo na Zapadu, recimo u Njemačkoj, takav problem ne bismo imali, no naš mentalitet je takav i treba pronalaziti načine kako da se s njime nosimo, da se bolje motiviramo za utakmice u kojima smo "predodređeni" za pobjedu.

Uz Bundovića (19 koševa) i kapetana Rozića (13), najbolji cibos bio je Damir Markota (24 koša), koji je zapečatio pobjedu četvrtom tricom, 38 sekundi do kraja:

- Iz ove utakmice mi možemo izvući samo dvije dobre stvari. To da smo pobijedili i da smo drugo poluvrijeme suparnika sveli na 16 koševa po četvrtini. No, čisto sumnjam da će nam samo 20 dobrih minuta u Splitu biti dovoljno. Ne smijemo se igrati s vatrom, vrijeme je da počnemo igrati ozbiljnu košarku. Premda smo i dalje favoriti, ipak moramo bolje uključiti glavu i dignuti energiju na višu razinu.

Druga utakmica ove serije igra se u srijedu u Splitu (18.30).