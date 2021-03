Marić odgovorio Batiniću: Korištenje prezimena Mamić smatram jadnim PR trikom

Nakon što je osječki nogometni sudac Damir Batinić prošlog tjedna podnio ostavku na mjesto dopredsjednika Sudačke komisije, i u medijima kao glavni razlog naveo nesuglasice s novim predsjednikom Brunom Marićem, uslijedio je odgovor.

- Bruno Marić je ambiciozan čovjek koji je u ostvarenju svojih ciljeva spreman na lobiranja i određene poteze koje osobno nikad ne bih povukao. Da je imao obraza i časti, s obzirom na razgovor koji smo vodili na njegovu inicijativu, ne bi se prihvatio te dužnosti - rekao je u Batinić u medijima o čemu opširnije možete pročitati ovdje.

Mi u nastavku prenosimo odgovor gospodina Marića u cijelosti:

Obzirom da ste prenijeli tekst g. Damira Batinića, molim da prenesete i moju reakciju. Hvala unaprijed!

U samom tekstu, odnosno intervjuu gospodina Damira Batinića, izrečeno je niz neistina i lažnih konstrukcija. No, ne želim se spuštati na razinu osobnog obračuna s gospodinom Batinićem jer smatram da se hrvatski nogometni suci ne bi trebali služiti takvom vrstom komunikacije.

Kao čovjek mogu razumjeti njegovu razočaranost što nije uspio u naumu da postane Predsjednik sudačke organizacije, ali ne mogu razumjeti i prihvatiti način na koji iskazuje svoje nezadovoljstvo. I, naravno, korištenje prezimena Mamić u ovom trenutku smatram vrlo niskim, jeftinim, ali i jadnim PR trikom.

No, mogu reći da mi je u konačnici i žao što gospodin Batinić nije našao unutarnje snage da svoju ambiciju zadovolji na mjestu Dopredsjednika koja mu je ponuđena i na koju u je imenovan, te da tu energiju usredotoči u timski rad u cilju poboljšanja sudačke organizacije i uopće suđenja.

Nova Komisija će smanjiti broj sudaca s ciljem da suci puno više sude, samim time budu u boljoj formi. Ukidanje regionalne zastupljenosti je također jedan od ciljeva, jer moramo težiti najkvalitetnijim hrvatskim sucima bez obzira odakle dolazili. Također namjeravamo rad sudačke komisije, ali i nogometnih sudaca, otvoriti što više javnosti.

Predložit ćemo IO izmjene i dopune Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika. Sudac je javna osoba i njegova je dužnost paziti na svoje ponašanje i kad ne sudi. On, ukratko rečeno, mora biti gospodin i držati i do svog osobnog, ali i dostojanstva organizacije kojoj pripada. Cilj nam je vratiti ugled kako sudaca tako i sudačke organizacije u cjelini.

Novu Komisiju tek čeka veliki posao i želim se usredotočiti na budućnost sudačke organizacije, a ne trošiti energiju na javna osobna prepucavanja. Javnost je imala priliku pratiti moj rad uvođenjem VAR-a u naš nogomet, te vjerujem da je to kvalitetno učinjeno, no taj posao nije još ni približno gotov.

Smatram da je to, uz ostalo, bio i glavni razlog povjerenja koje mi je ukazano postavljanjem na mjesto Predsjednika Komisije nogometnih sudaca. U samoj Komisiji imam kvalitetne kolege i ne sumnjam u naš uspjeh. Naš rad će biti jedino mjerilo, a to će i javnost imati prilike permanentno pratiti. Kao što sam i obećao, otvorit ćemo se javnosti kudikamo više i kvalitetnije nego što je to bio slučaj do sada. Hvala lijepo! Bruno Marić.