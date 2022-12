Mandžo se oglasio nakon bronce 'vatrenih': Talent, marljivost i karakter, ova momčad ima sve to

Gotovo nestvarno zvuči podatak da je hrvatska nogometna reprezentacija u svom šestom nastupu na svjetskim prvenstvima treći put osvojila medalju, pri čemu drugu broncu. Prije katarske bronce, "Vatreni" su bili drugi (2018) i treći (1998), a tri puta nisu prošli skupinu (2002, 2006, 2014).

A ponosni vlasnik dvije od tri spomenute medalje jest bivši napadač vatrenih, legendarna 17-ica, Mario Mandžukić koji nije skrivao ponos nakon što je Hrvatska svladala Maroko u borbi za treće mjesto.

Mandžukić je član stručnog stožera reprezentacije i na svom je Twitteru objavio zajedničku fotografiju nakon večerašnje dodjele medalja.

Two World Cup medals 🥈🥉 in four years, what an achievement… 🔝🇭🇷 Talent, hard work and character - this team has everything 👌🏻🇭🇷 So proud ❤️#Hrvatska #neverstop #stepbystep #mm17🌪 pic.twitter.com/NBFol2Ww0x