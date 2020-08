Mamić je za Ligu prvaka prisiljen tražiti veznjaka najviše klase

Hrvatski nogometni klubovi osuđeni su na prodaju igrača, to im je jedan od rijetkih načina na koji mogu pribaviti novac i opstati. Protiv toga nije cijepljen ni Dinamo, klub s najvećim proračunom u nas. Takav proračun ostvarivao je baš prodajom igrača, uz jedini ozbiljan novac od igranja u europskim klupskim natjecanjima, a taj bi dio bio izdašan kad bi plavi postigli dobre rezultate, kao prošle i pretprošle europske sezone.

Ove godine Dinamo je prodao dva igrača iz udarnih 11, prvo je ostao bez sjajnog Danija Olma. Istina, njega i nije više mogao zadržati, dugo je bio u Dinamu i puno je dao plavima i zaslužio je da ga klub pusti kad je došla velika ponuda RB Leipziga. Pokazalo se to dobrim potezom, ubrzo je stigla korona i tko zna što bi bilo da Dani nije otišao u zimskom prijelaznom roku, teško da bi sad Dinamu donio 20 i više milijuna eura.

Korejac odbio Dinamo

Ovo je ljeto pak donijelo transfer Nikole More u moskovski Dinamo, doduše ne tako visok kao Olmov, ali otišao je za lijepih desetak milijuna eura. No, ta dva sjajna i još uvijek jako mlada igrača, tek su im 22 godine, bila su jako važna za igru plavih, bili su važni igrači koji su s ostalima postigli sjajne europske rezultate pod vodstvom trenera Nenada Bjelice. Sadašnji trener, ujedno i sportski direktor, Zoran Mamić traži pojačanja. Uz to što traži jednog stopera, odlaskom More prisiljen je potražiti i nova rješenja u veznom redu. Brojčano, Dinamo i sada ima dovoljno veznih igrača, i sve su to vrlo kvalitetni igrači, ali klub želi dovesti još jednog gotovog igrača, koji bi odmah bio pojačanje.

To bi vjerojatno bio korejski reprezentativac In-beom Hwang koji je igrao u Vancouveru, ali ruski Rubin “oteo” ga je ponudivši igraču dvostruku plaću od one koju je nudio Dinamo, a i kanadskom klubu dao je dvostruko veću odštetu od one koju je dogovorio s maksimirskim klubom, inače najveću odštetu u povijesti kanadskih klubova.

Trenutačno su od veznih igrača u Dinamovoj momčadi Arijan Ademi, Luka Ivanušec, Lovro Majer, Amer Gojak i Kristijan Jakić, koji se u prijelaznom roku preselio s Kajzerice u Maksimir.

Na poziciji zadnjeg veznog bez problema može igrati kapetan Ademi, on je u većem dijelu karijere na tome mjestu i igrao, no bolje se osjeća na poziciji “osmice”, veznog igrača između dvaju šesnaesteraca, koji se voli približiti suparničkim vratima, nego u ulozi korektora veznog reda što nosi pozicija “šestice”. Samo novopridošli Jakić još može igrati na toj poziciji, ali tek treba vidjeti kako će se on prilagoditi igri u Dinamu, može li odmah zamijeniti Moru. Stoga ne čudi što trener Mamić traži još jednog defenzivnog veznog igrača, svakako će mu trebati, pogotovu ako plavi uđu u skupinu Lige prvaka ili Europske lige jer će tada na jesen igrati jako puno utakmica.

I Gojak se bori za prvih 11

Uz to, morat će i ostale “figure” u veznom redu dobro i pažljivo rasporediti. Amer Gojak odigrao je već puno utakmica za Dinamo. Iako su mu tek 23 godine, odigrao je više od 150 natjecateljskih utakmica za Dinamo, od toga čak 34 u europskim natjecanjima. U nekima igrao je sjajno i odlučio i pobjednika, u manje njih bio je slab, ali dojam je da nikad nije bio potpuno siguran u svoje mjesto u udarnih 11, a koliko znamo, igrač je kojem je važna ta sigurnost, tada igra bolje. Za svoje mjesto, uzmemo li da je Ademi siguran na poziciji “osmice”, bori se s dvojicom također mladih igrača, Ivanušecom i Majerom. Njih su dvojica došli iz Lokomotive kao najveći talenti hrvatskog nogometa, nakon doista sjajnih igara u lokosima. No, u Dinamu još nisu na razini na kojoj su igrali dok su bili na Kajzerici, samo bi povremeno bljesnuli i potvrdili da su igrači velikih mogućnosti, ali nisu se do kraja nametnuli i nikako nisu zacementirali svoje mjesto u udarnoj postavi.

Majer je u Dinamo došao u ljeto 2018., u razvoju su ga sigurno zaustavile i ozljede, možda bi, da ih nije bilo, nastupio u više od 38 utakmica. No, sjajnom igrom u nedjeljnom prvom kolu HNL-a, protiv Lokomotive, kada je u pobjedi 6:0 postigao dva gola i dva puta asistirao za gol, Majer je naznačio da bi ova sezona mogla biti njegova.

Luka Ivanušec u Dinamo se preselio godinu dana nakon Majera i ako je ovo bila godina za njegovu prilagodbu, onda bi sada trebao pokazati svu svoju raskoš. U toj godini nastupio je 29 puta i pet je puta bio strijelac, ali samo je u pet navrata igrao svih 90 minuta. Ove sezone trebao bi imati veću minutažu, bit će mu to prilika da dokaže da je veliko pojačanje za Dinamo.