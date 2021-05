Luka Modrić pokazao kakav je gospodin, oduševio potezom nakon ispadanja Reala

Chelsea se sinoć plasirao u finale Lige prvaka nakon što je u uzvratnom dvoboju u Londonu svladao Real Madrid 2:0. U prvom dvoboju u Madridu bilo je 1:1.

Timo Werner (28) i Mason Mount (85) bili su strijelci za londonsku momčad, koja će 29. svibnja u Istanbulu igrati engleski finale protiv Manchester Citya.

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Real, a Mateo Kovačić nije bio u sastavu domaćina.

A kapetan hrvatske reprezentacije nakon utakmice je pokazao da je velik u porazu. Došao je do Mounta, zagrlio ga i poželio mu sreću u finalu. Ofenzivac Chelseaja djelovao je poprilično iznenađeno Modrićevim potezom.

"Mason Mount proučavao je videa Luke Modrića dok je bio mlađi. Sinoć je zvijezda Real Madrida poželjela Mountu puno sreće", napisao je engleski nvoinar Adam Newson.

Mason Mount used to study videos of Luka Modric when he was younger. Last night the Real Madrid star wished Mount good luck in the #UCL final. pic.twitter.com/E7je4VoinY