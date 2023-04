Lučin: 'Prije osam godina brisao sam parket u ovoj dvorani'

Rukometaši Hrvatske danas će u Rijeci (18 sati) odigrati posljednju utakmicu u skupini, za plasman na Europsko prvenstvo koje će se u siječnju 2024. godine igrati u Njemačkoj. Suparnik nam je Belgija, reprezentacija koju smo pobijedili u gostima, još prošle godine dok je izbornik bio Hrvoje Horvat.

Ispunjen dječački san

Od listopada 2022. do travnja 2023. godine puno se toga promijenilo u hrvatskoj reprezentaciji. Osim izbornika, od igrača koji su igrali tu prvu utakmicu nema ozlijeđenih Martinovića, Jaganjca, te Marića i Muse na koje izbornik Perkovac trenutačno ne računa. Od tri igrača koji su u tom prvom susretu postigli po šest pogodaka nema tek Martinovića, ali su tu Lučin i Cindrić.

– Zadnji put kada je reprezentacija igrala u Rijeci, ako se ne varam protiv Srbije, ja sam brisao parket. Danas imam malo drugačiju ulogu i mogu reći da ću danas ispuniti moj dječački san. Svatko od nas sanja da igra za reprezentaciju posebno pred domaćom publikom, u gradu i dvorani gdje sam počeo trenirati – rekao je Tin Lučin, igrač poljske Wisłe.

Doista, Hrvatska je igrala protiv Srbije kad je Lučin bio brisač parketa. Izbornik je bio Slavko Goluža, a riječ je o prijateljskoj utakmici uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo u Katar 2015. godine. Poslije tog SP-a Goluža je dao ostavku zbog šestog mjesta. Iz današnje perspektive to šesto mjesto je veliki uspjeh jer na zadnja dva SP-a, 2021. i 2023. godine, nismo bili ni blizu četvrtfinala.

– Istina, imam problema s ozljedom, ali za reprezentaciju uvijek treba stisnuti zube i bez noge ako treba. Što se tiče Belgije, treba svakoga respektirati, vidjeli smo u prvoj utakmici da oni nisu lagani suparnik, ali se nadam da ćemo ranije riješiti pitanje pobjednika i napraviti pravi spektakl za naše navijače – dodao je Lučin.

Hrvatskoj pobjeda nad Belgijom donosi drugo mjesto u skupini i lakši ždrijeb. O prvom mjestu nitko ne razmišlja jer će Grčka teško iznenaditi Nizozemsku u gostima. Belgija je uz Luksemburg, Latviju i Kosovo jedna od četiri reprezentacije koja do sada nije osvojila ni bod u ovim kvalifikacijama. Hrvatska je protiv Belgije do sada igrala tri puta i dobila sva tri susreta. Inače, susret protiv Belgije 62. je nastup hrvatske reprezentacije u kvalifikacijama za europska prvenstva. Do sada imamo 49 pobjeda. U nedjelju možemo do jubilarne 50. Uz to tu je još osam poraza i četiri remija.

Ivić umjesto Šege

Što se tiče našeg rostera, Luka Stepančić ostao je u Zagrebu već nakon povratka iz Atene zbog manjeg zahvata jedne izrasline na leđima. Manjih problema imali su Marin Šipić, Luka Cindrić, Karpo Sirotić.

Izbornik je već prije, vjerujući da ćemo dobiti Grčku, odlučio da protiv Belgije priliku na vratima dobije Filip Ivić pa će tako malu poštedu imati Marin Šego.

