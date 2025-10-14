Lovrić: U maniri prekaljenog udbaša, Miličević muti vodu i iznosi sulude konstrukcije

Nakon objave našeg razgovora s jednim od osnivača ABA lige i bivšim direktorom Cibone Božom Miličevićem, javio nam se bivši predsjednik tog kluba Ivica Lovrić. A u spomenutom intervjuu Miličević optužuje tadašnjeg gradonačelnika Milana Bandića i njegove suradnike, ali i Ivicu Todorića, za Cibonino prepuštanje Eurolige Crvenoj Zvezdi.

Naime, Miličević je Večernjaku kazao da je, pod pritiskom iz Srbije, gdje je jako dobro poslovao, tadašnji vlasnik Agrokora Ivica Todorić nagovorio gradonačelnika Bandića da se Euroliga prepusti srpskom klubu. A to se i dogodilo i to netom nakon velike proslave beogradskog osvajanja regionalne lige na središnjem zagrebačkom trgu. A tada se, s pozornice, doista najavljivala Cibonina Euroliga i to s Darijem Šarićem u sastavu koji je, saznavši da od toga neće biti ništa, završio u Anadolu Efesu.

Kao jedan od najbližih suradnika tadašnjeg, i dugogodišnjeg, gradonačelnika Milana Bandića, Lovrić se najprije pozvao na intervju kojeg je, svojedobno, Večernjem listu dao Josip Manolić, nekadašnji djelatnik Udbe ali i HDZ-ov barakaš:

- U intervjuu kojeg je dao novinaru Večernjeg lista Damiru Mrvecu, Manolić kazuje da je Miličević još kao student postao suradnik Udbe. I sada Miličević u maniri prekaljenog udbaša muti vodu i iznosi sulude konstrukcije koje neće pomoći Ciboni već odvraćaju pozornost od teške agonije kojoj se Cibona nalazi od kada su na čelu Zagreba "možemovci", koji neizravno preko famoznog Gorana Đulića upravljaju Cibonom.

A evo što ovaj dugogodišnji gradski političar ističe u svom demantiju.

-Založivši kod Zagrebačke banke svu Ciboninu imovinu. Upravo Cibonu, koju je Miličević doveo do propasti, ja sam uspio spasiti u razdoblju od 2010. do 2014. kada sam bio njen predsjednik. U tom razdoblju klub je ne samo riješio 90 posto naslijeđenih dugova, već se i sportski stabilizirao osvajajući Kuš, dva Prvenstva te ABA ligu 2014. A to je bio najveći Cibonin trofej nakon 1987. kada je osvojeni posljednji međunarodni trofej Kup pobjednika kupova.