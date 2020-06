Liverpoolovo prokletstvo: Čekali naslov od 1990., a sada im nema tko zapljeskati

Liverpoolovi navijači ipak nisu izdržali. Više tisuća neobuzdanih pristalica novoga engleskoga prvaka okupilo se preksinoć ispred kultnoga Anfielda i, bez ikakve reakcije nadležnih institucija, naravno i bez zaštitnih maski, euforično proslavilo naslov prvaka na koji su čekali trideset godina.

– Navijači su izabrali siguran način za proslavu – priopćeno je iz tamošnje policije premda snimke otkrivaju kako nikakve socijalne distance među navijačima nije bilo.

Koronavirus, you’ll never walk alone, i to će se u Liverpoolu vjerojatno otkriti sljedećih dana.

Tako je čudesni Liverpoolov niz pobjeda pod vodstvom genijalca Kloppa, prvoga Nijemca koji je osvojio Premijernu ligu, napokon dobio svoj epilog i ganuo milijune navijača redsa širom svijeta. Mnogi su evocirali snimke slavlja redsa iz 1990. godine, kada su čupave, brkate trupe, Grobbelaar, Hansen,

Mölby, McMahon, Houghton, Whelan, Barnes, Aldridge, Rush, Beardsley .... posljednji put podigle šampionski pehar. Tada u Engleskoj još nije postojala Premijerna liga, nego se natjecanje zvalo First Division, a trener koji je odveo redse do naslova bio je Kenny Dalglish. Legendarni Škot u toj je sezoni bio igrač-trener, pa je u šampionskoj sezoni sam sebe bio uveo u igru u 71. minuti u utakmici protiv Derby Countyja.

City će morati napraviti špalir

Kenny Dalglish, jedan od najvećih Liverpoolovih igrača svih vremena, i legendarni kapetan Steven Gerrard dobili su jučer najviše posveta navijača i čestitara sa svih strana svijeta.

Gerrard je ikona Liverpoola, a kao kapetan pamti dvije antologijske sekvence: podizanje pehara Lige prvaka 2005. godine u Istanbulu, i epsko proklizavanje na utakmici s Chelseajem 2014. godine, kada su redsi iz njegove pogreške primili gol i ostali bez naslova prvaka. Steve G. čak je 17 godina bio igrač redsa i s njima je osvojio sve osim – naslova prvaka Engleske.

– Neka party počne! – napisao je

Gerrard na svome profilu na društvenoj mreži čestitajući “izvanrednoj momčadi predvođenoj stručnjakom svjetske klase te, naravno, navijačima koji su čekali 30 godina”. A koji zbog koronavirusa ne mogu ni na stadion ni u pubove, jer su još uvijek zatvoreni.

Liverpool i Klopp, na žalost, nisu dočekali slavlje kakvo zaslužuju, i mogu zapravo biti i sretni da će ova sezona uopće biti privedena kraju. Ni Klub navijača Liverpoola u Hrvatskoj, koji broji petstotinjak članova, nije organizirao nikakvu proslavu.

– Mi smo već neko vrijeme znali da ćemo postati prvaci, i planiramo napraviti proslavu 18. srpnja u Zagrebu, naravno ako za to bude uvjeta. Nekoliko nas planira i biti na središnjoj proslavi u Liverpoolu, koja će se ondje održati na jesen – kazao nam je predsjednik Kluba, Zagrepčanin Zoran Đekić.

Kaže kako su mu emocije pomiješane; od neizmjerne sreće do dozice rezigniranosti.

– Ma naša sreća je ogromna, jer ovo smo svi skupa predugo čekali. Ali, znate kako navijač razmišlja; da smo bar naslov osvojili na svome stadionu, pred našom publikom, a ne da nam ga izravno donese neki drugi klub. Iskreno, nisam vjerovao da Chelsea može svladati Manchester City – dodao je Đekić.

Liverpoolu je ovo 19. naslov engleskog prvaka, ali još nije vratio prestižan status najtrofejnijega engleskoga kluba. Manchester United još uvijek ima jedan naslov prvaka više od redsa (trećeplasirani Arsenal ima ih 13), a vodi i u ukupnome broju trofeja (66-65). No, Liverpool je ipak rekorder u jednoj kategoriji: najbrže je u povijesti lige stigao do titule, čak sedam kola kraja izgubivši samo jednu utakmicu u 31 odigranom kolu, od Watforda 0:3. Tako će 2. srpnja igrači Manchester Cityja i njihov trener Guardiola na svome Etihadu morati napraviti špalir i zapljeskati novome prvaku koji im dolazi u goste.

Mogu još srušiti brojne rekorde

Igrači Liverpoola do kraja prvenstva imaju šansu oboriti još čak četiri rekorda. Najprije, love učinak Manchester Cityja koji je u sezoni 2017./2018. osvojio titulu s 19 bodova više od drugoplasiranoga. Liverpoolova prednost trenutačno iznosi 23 boda.

Također, Kloppova momčad trenutačno ima 28 pobjeda u prvenstvu te u preostalih sedam kola mogu dostići rekord Manchester Cityja od 32 pobjede. Usto, Manchester City prošlu je sezonu okončao s rekordnih sto bodova, a Liverpool u ovom trenutku ima 86 bodova.

I konačno, redsi mogu oboriti i rekord po broju pobjeda na domaćem terenu. Za sada imaju maksimalan učinak, svih 16 pobjeda kod kuće, i ako dobiju sve do kraja, imat će rekordnih 19. Liverpool do kraja sezona na Anfieldu igra protiv Aston Ville, Burnleya i Chelseaja.