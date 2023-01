Leko: Tko je gledao Benrahoua? Nije pitanje za mene, u svakom ozbiljnom klubu zna se što tko radi

Hajduk pod novim trenerom Ivanom Lekom bilježi svoju prvu akviziciju u ovom zimskom prijelaznom roku jer na Poljud dolazi marokanski ofenzivac Yassine Benrahou iz redova francuskog drugoligaša Nimesa. Riječ je o polivalentnom ofenzivnom igraču koji najčešće igra na pozicijama desnog krila ili ofenzivnog veznjaka, ali u svojoj je karijeri pokrivao različite pozicije, od središnjeg veznog sve do centralnog napadača. Iako je Benrahou bio vezan ugovorom s Nimesom do 30. lipnja ove godine, Hajduk ga dovodi bez ikakve odštete, ali pod uvjetom da Nimesu ide postotak od eventualnog budućeg transfera.

Današnja press-konferencija kluba, uoči nedjeljnog gostovanja kod Istre 1961 u SuperSport HNL-u, počela je upravo pitanjem o njemu. Tko ga je skautirao?

- Svaki ozbiljan klub je organiziran tako da se zna tko što radi. Ja treniram igrače prve momčadi, a klub ima svoju strukturu od predsjednika, sportskog direktora... do ljudi koji rade na terenu. On je ofenzivac koji će nam pomoći, a kad ga je tko gledao, kako i što, to nije pitanje za mene - izjavio je trener.

Upitan je ima li igrač kakve mane i vrline koje može istaknuti.

- Sigurno da skauting služba radi svoje, imamo mi komunikaciju, znamo što želimo, i sigurno da se napravilo sve na najbolji način. Mi od njega očekujemo kvalitetu u ofenzivi, ja ga više vidim po centrali jer ima kvalitetu zadnjeg pasa, ključnih dodavanja, centaršuteva... U nogometu se zbrajaju asistencije i golovi i tu očekujemo njegov najveći doprinos.

Hoće li ići za Pulu s momčadi?

- Nadam se, bit će na treningu, moramo vidjeti u kakvom je stanju, nastojat ćemo ga što prije uključiti da upozna suigrače, regule ponašanja, način igre...

Je li ovo prvi od tri – četiri nova igrača koje očekujete, bilo je pitanje.

20.01.2023.,Split- Trener Hajduka Ivan Leko odrzao kenferenciju za medije uoci utakmice protiv Sibenika i odgovarao na pitanja novinara. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Nisam rekao tri – četiri, nego četiri – pet. Sigurno da je prvi, nadamo se da će kvalitetom i mentalitetom pomoći da budemo što bolji - ističe Leko.

Puljani su se prijašnjih sezona borili za ostanak, sada drže šesto mjesto ljestvice.

- Očekujem potpuno drugačiju utakmicu nego protiv Šibenika. Brojke ne lažu. Oni su u zadnjih 10-12 kola četvrti po broju osvojenih bodova, najbolja su obrana lige, u zadnjih pet utakmica imaju četiri clean sheeta, po očekivanim golovima zaslužuju još i više golova.... Jako su organizirani znaju što rade s loptom, što bez lopte, disciplinirani su. Meni se sviđa što oni igraju, morat ćemo biti na dobrom nivou da bi ih uspjeli izdominirati i pobijediti utakmicu - zaključuje Leko.