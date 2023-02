Leko pred utakmicu odluke u Varaždinu: Ne smijemo kalkulirati, moramo dominirati

Hajduk u Varaždinu (subota, 15 sati, Maxsport 1) dolazi s dva uzastopna poraza. Dogodi li mu se i danas crni scenarij pa izgubi i treću zaredom, bit će ponovljeno "dostignuće" prethodnoga Hajdukova trenera Valdasa Dambrauskasa, koji je između 6. i 20. prosinca 2020. godine bio poražen od Rijeke (1:2), Varaždina (2:4) i Gorice (2:4).

Među tim rezultatima krije se posljednja pobjeda Varaždinaca nad Splićanima, a ostvario ju je trener Zoran Kastel.

– Situacija sigurno može biti bolja. Kada izgubiš dva puta zaredom, a klubu kao što je Hajduk to se ne događa često – kazao je Hajdukov trener Ivan Leko, pa nastavio:

– Rezultati utječu na samopouzdanje, energiju... Nastojali smo tjedan iskoristiti za komunikaciju, analizu i rad na terenu, da se popravimo. Ima puno stvari što moramo popraviti. Toga smo svi svjesni. To što smo pružili u zadnjoj utakmici, pogotovo u drugom poluvremenu, mora biti puno bolje.

Lijepo ih je vidjeti

U Varaždinu nastupaju dvojica bivših Hajdukovih nogometaša.

– Teklić i Šego su među tri-četiri najbolja igrača. Lijepo je vidjeti naše momke da rade razliku. Šteta što su u drugom klubu. U Varaždinu su uvijek po tradiciji voljeli igrati nogomet. Imaju dobru energiju, agresivni su. Ekipa su koju je lijepo vidjeti – dodao je Leko.

Hajduk je oslabljen neigranjem Sahitija, Borevkovića i Kalika. Je li Livaja spreman za Varaždin, bilo je pitanje za trenera.

– Trenirao je koliko je mogao. Već dugo ima probleme s aduktorom, žlijezdama. On je igrač koji igra pod tabletama i injekcijama – kaže Leko.

Kakav je odnos sa sportskim direktorom Nikoličiusom?

– Komunikacija je od prvog dana jako dobra. Radimo zajedno s istim ciljem, da budemo bolji. Htjeli bismo kvalitetu poviše kvantitete. Ne želimo dovoditi da bismo dovodili. Niko je non-stop s nama. Sve znamo, koje pozicije nam trebaju, nema tajni. Činjenica je da smo svi očekivali da će biti malo drukčije. To je tako, prihvatiš i nastojiš dati sve od sebe.

Je li Portugalac Ferro, koji je već bio u Hajduku, profil igrača koji nedostaje klubu?

– Dan prije utakmice govoriti o transferima gubljenje je energije. Ova momčad može puno bolje. Ova momčad trenira, hoće, osjeća težinu dresa. Fokus nam je da ispravimo nedostatke koje imamo.

Je li Marokanac Benrahou blizu startne postave?

– On je došao da bude među 15-16 igrača. Blizu je startne postave. Trebao bi nam donijeti dodatnu kvalitetu.

Jeste li razmišljali o promjeni sustava igre?

– Nitko ne voli pobijediti više od mene i nitko ne pati više od mene. Nakon dva poraza čovjek bi bio lud da ne razmišlja.

Emir ključni igrač

Što se u sustavu igre mijenja nakon ozljede Sahitija?

– Za mene je Emir bio jedan od četiri-pet ključnih igrača. Bio je i prije, a bit će i nakon mene ako bude tu. On može igrati razne uloge. Pobjednik je, radnik, u svlačionici daje dodatnu energiju – odgovorio je Leko.

Podsjetili su ga kako je 27. svibnja 2001. godine upravo u Varaždinu, kao igrač, proslavio naslov prvaka s Hajdukom. Bijeli su tada slavili s 4:2, Leko je postigao dva pogotka, Bubalo dva.

05.02.2022., stadion Poljud, Split - SuperSport HNL, 20. kolo, HNK Hajduk - HNK Rijeka. Trener Hajduka Ivan Leko Photo: Milan Sabic/PIXSELL Foto: Milan Sabic/PIXSELL

– To je možda jedna od najljepših utakmica što sam ih odigrao u karijeri, što me Bog poslao da odigram. Zabio sam i neke golove, a atmosfera – to je nešto što ostane za cijeli život.

Kakav Hajduk mora biti da bi ostvario pobjedu u Varaždinu?

– Hajduk mora igrati nogomet u skladu sa svojim statusom, kulturom, tradicijom. Hrabro, s respektom prema suparniku, ali s vjerom u sebe, to je Hajduk kakav sam gledao. Ja sam za Hajduk koji ne kalkulira, koji dominira.

Hajduk je posljednji put tri poraza zaredom imao u prosincu 2020. godine, kada mu je i Varaždin bio koban.