Legendarni trener otkrio što Hrvati misle o Novaku Đokoviću

Legendarni hrvatski trener Nikola Pilić (80) koji je s našom teniskom reprezentacijom 2005. u Bratislavi osvojio Davisov kup osvrnuo se na turnir Adria Tour u Zadru na kojem će nastupi i prvi igrač svijeta.

Iako često ljetuje na hrvatskoj obali Novaku Đokoviću ovo je prvi posjet Zadru u koji je jučer stigao zrakoplovom.

Slavni teniski stručnjak je u razgovoru za Kurir otkrio što Hrvati misle o Đokoviću.

- Hrvati vole Novaka, u gost im dolazi najbolji tenisač svijeta. To nije mala stvar i sigurno će to cijeniti. Đoković je već bio u Umagu gdje su mu pljeskali, na Korčuli je pjevaju pjesme Olivera Dragojevića i svi su bili oduševljeni. Nema razloga da ovaj put bude drugačije - rekao je Nikola Pilić i dodao:

- Iako je Zadar košarkaški grad siguran sam da će cijeniti i najboljeg svjetskog tenisača. Uvijek se nađe netko tko želi napraviti incident i biti u centru pažnje. Ali nadam se da će sve proći u najboljem redu.

Nikola Pilić ovaj puta neće biti u Zadru.

- Čuo sam se s Goranom i Đorđem Đokovićem, pozvali su me da budem njihov gost, ali nisam baš u godina kada mogu putovati. Ne idem u Zadar, da je neki važniji susret onda bih došao. Ostat ću kod kuće. Novak je obećao da će me posjetiti, on je kod mene uvijek dobro došao - istaknuo je legendarni hrvatski trener koji je bio savjetnik srpske reprezentacija koja je 2010. osvojila Davisov kup.