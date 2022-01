Legendarni Mirko Novosel oštro uzvratio: Nekorektno je da nam takva osoba soli pamet

Među najzvučnijim ovosezonskim izjavama sudionika ABA lige svakako je ona nedavna koju je dao trener Mornara Mihailo Pavićević koji je, nakon zagrebačke pobjede nad Cibonom, domaćinu dobrano dosolio ranu kazavši:

- Da je Lovro Gnjidić ljetos prešao k nama, danas bi se za njega otimali euroligaški klubovi. Teško mi je gledati tako talentiranog igrača kako propada.

Nakon što je Cibonin trener Vladimir Jovanović Pavićevićeve riječi isti dan odbio komentirati, oglasio se klub priopćenjem u kojem se kaže da je navedena izjava iznimno nesportska i zlonamjerna. Još je rečeno da vodstvo kluba neće prodavati talente, a priopćenje je potpisano s “Uprava KK Cibona”.

Izjave su nekorektne

Kad se već iz kluba nije oglasio nitko s imenom i prezimenom, učiniti je to odlučio počasni predsjednik Cibone Mirko Novosel, koji nam se javio sa željom da intervenira:

- Ta Pavićevićeva izjava strašno me razljutila jer to govori čovjek koji svake godine u svojoj momčadi ima legiju stranaca, pravo krdo Amerikanaca na koje se svake sezone potroše milijuni. On kupuje sve živo i sada nama soli pamet. Gnjidić je kod nas napredovao, postao je reprezentativac i bit će veliki europski igrač, a govoriti da on u Ciboni propada u najmanju je ruku nekorektno.

”Zažarenu” trenersku legendu pitali smo nije li Cibonin trener Vladimir Jovanović trebao reagirati već na samoj presici nakon što je to izrečeno?

- Vlado je fin čovjek, gospodin, pa nije reagirao. Ja sam mu rekao da bih Pavićevića odmah sasjekao, a on mu je samo gospodski odgovorio. Ja znam da je Pavićević ljutit što nije uspio kupiti Gnjidića, ali davati ocjene da on u Ciboni propada doista je nekorektno. I prema treneru Jovanoviću i prema klubu.

Kako se doista razvija taj dvadesetogodišnji razigravač Lovro Gnjidić?

- Lovro ima dobar dribling, dobro štiti loptu u driblingu, solidan je šuter, sve vidi, no napadački još nije dovoljno agresivan, trebao bi više prodirati i šutirati. Ali i manje ulaziti u riskantna dodavanja koja završe u suparničkim rukama. No, on igra na poziciji na kojoj sazrijevanje dulje traje.

A da s razigravačima treba biti strpljiv, Novosel zna iz vlastita iskustva s Aleksandrom Petrovićem i Damirom Pavličevićem.

- Sjećam se da smo jednom od Radničkog izgubili utakmicu u kojoj smo 46 sekundi prije kraja vodili s osam koševa, a tada još nije bilo trica. To se dogodilo zato što su Aco i Damir izgubili pet puta loptu i izgubili smo s košem razlike. No, zbog toga ih nisam škartirao, a Aco mi je to 1982. vratio protiv Reala u finalu Kupa kupova u Bruxellesu, kao i u finalu prvenstva Jugoslavije protiv Partizana kada je igrao sjajno.

Gledano iz perspektive trenerskog velikana, člana američke i Fibine kuće slavnih, kakva je situacija s drugom dvojicom Ciboninih velikih talenata - Brankovićem i Prkačinom. Koliko oni mogu biti dobri košarkaši?

- Bit će vrhunski, pogotovo Branković. U moje trenersko vrijeme u Ciboni nije bilo takvog igrača kao što je Danko, tako visokog i tako mekane ruke. Kada tjelesno očvrsne, mogao bi biti fantastičan centar. Prkačin će također biti odličan igrač, no smatram da bi više trebao igrati na vanjskim pozicijama, malo više na krilu nego na mjestu krilnog centra. A za to bi morao poboljšati šut. Roko ne bi trebao toliko razmišljati o NBA ligi, prvo treba ovdje postati vrhunski igrač, a onda otići u SAD.

Slažem se s Rađom

A to će prije postati bude li Cibona igrala u jakim natjecanjima. Bilo u regionalnoj ABA ligi ili u Fibinim europskim natjecanjima.

- Nema nikakve svrhe da Cibona igra u ABA ligi i u tome se slažem s Dinom Rađom. Igrati da budeš 12., to sportski nema opravdanja. Naši su klubovi u toj ligi potpuno neravnopravni jer su osiromašeni i presiromašni u odnosu na Zvezdu, Partizan, Budućnost i još neke klubove. Ta liga za hrvatske klubove više nema sportske svrhe. Osim toga, u ABA ligi suci preferiraju one klubove koji su u svojim zemljama državni projekti. Također, trebalo bi ograničiti i broj stranaca, kao i to da ne dolaze i odlaze kako se tko sjeti. Tako se često dogodi da igrač u drugom dijelu sezone igra protiv kluba s kojim je sezonu započeo - zaključio je Mirko Novosel.