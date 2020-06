Legendarni Hrvat otkrio nepoznati detalj: 'Kada se to dogodi onda kreneš i pješice!'

Hrvatska teniska legenda Goran Ivanišević već je godinu dana trener Novaka Đokovića. Njih se dvojica odlično slažu i razumiju.

Sportska natjecanja ponovno su se pokrenula nakon što su prije nekoliko mjeseci prekinuta zbog pandemije koronavirusa, a među onima koji nastavljaju su i tenisači.

>> Atraktivna Srpkinja Marijana Veljović je među najboljim teniskim sucima na svijetu

No to će biti tek ekshibicijski turniri. Prvi igrač svijeta organizirao je Adria Tour kako bi promovirao sport, pozitivne vrijednosti i fair-play, ali i skupio sredstva za one kojima je pomoć potrebna.

Turnir će se igrati u nekoliko zemalja, a na njemu će uz Đokovića sudjelovati Dominic Thiem, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, a u Zadru će nastupiti i dva najbolja hrvatska tenisača Marin Čilić i Borna Ćorić.

Adria Tour kreće iz Beograda, a 20. i 21. lipnja igrat će se u Zadru. Ivanišević će po prvi se put u svojoj bogatoj karijeri biti direktor turnira, a bit će i Đokovićev trener.

- Dobro se razumijemo, imamo isti mentalitet, nekada davno to je bila jedna zemlja. Sad smo se svi raspršili. Ali u sportu nema mjesta za mržnju i ljubomoru. Mnogo nogometaša igra u istim klubovima pa se međusobno podržavaju. Tenis je individualni sport, ali opet je lijepo vidjeti kada dođeš na jedan veliki turnir - kaže Ivanišević za Al Jazeeru Balkans i nastavlja:

- Dvadeset Balkanaca u svlačionici, jedan drugoga podržavaju, treniraju. Kada igraju meč, tih sat-dva svatko hoće pobijediti, ali poslije su opet prijatelji. Sutradan ponovno treniraju, tako da ovo je odlična stvar. Sport je jedini koji nas sve može približiti i ujediniti, te odnose postaviti na normalnu razinu, kakvi bi inače trebali biti.

Hrvat je Novaka Đokovića usporedio s madridskim nogometnim velikanom, taj poziv se nije mogao odbiti.

- Pa, to je isto kao da sam nogometni trener i zove me Real Madrid. Odmah se kreće, pješice. Novak Đoković se ne odbija. Navikao sam živjeti s pritiskom i bilo bi dosadno da je sve u redu. Što mogu naučiti Novaka? On je osoba koja stalno želi napredovati. Stalno se priča i gleda kako možemo usavršiti njegovu igru. I zato su njih trojica Đoković, Nadal i Federer tu gdje jesu. Jer se ne plaše učiti i napredovati, prihvaćaju savjete - rekao je Ivanišević i dodaje:

- Zato je jako interesantno i lako raditi. Naravno, može se nešto popraviti. Drugi servis mu je puno jači. Nisam mu ja rekao serviraj 190 km/h drugi servis. Malo smo radili na toj tehnici. Ima samopouzdanje i sada servis ide 180 ili 190 km/h na važnu loptu. Uvijek tu ima mjesta za napredovanje. Novak želi da ga pamte kao najboljeg igrača svih vremena. Želi srušiti sve rekorde.

Đoković ima šansu prestići Nadala i Federera po broju osvojenih Grand Slamova.

- Ne da ima šanse, nego hoće. Ja se iskreno nadam da će ova korona nestati. Ove godine nikada nije bio bolji psihički, fizički i igrački. Doveo je svoje tijelo na jednu razinu kada mu se teško suprotstaviti. Mislim da je on jedini koji je mogao osvojiti kalendarski Grand Slam, ovo je bila ta godina. Jedino je Roland Garros tu problem. Svi pričaju o Nadalu, ali više sam se bojao Dominic Thiem, koji je nezgodniji tenisač. Nadal ne voli igrati s Novakom. Korona je usporila sve, ali sigurno će rekorde oboriti. Jer spreman je i napaljen je - zaključio je Goran Ivanišević.