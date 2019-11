Legendarni Goran Ivanišević dao izjave koje će odjeknuti u Srbiji

Novak Đoković nedavno je izgubio prvo mjesto ATP ljestvici, pretekao ga je Rafael Nadal, no Srbinova trenera Gorana Ivaniševića to ne brine previše. Ivanišević vjeruje da Đoković može postati najbolji igrač u povijesti i tenisač s najviše osvojenih Grand Slamova.

Ivanišević je dao intervju za srpski Sport Plus uoči ATP Finala u Londonu, završnog turnira osmorice najboljih tenisača u sezoni na izmaku. Tu se Đoković može vratiti na svjetski tron, a naš legendarni tenisač odgovorio je kako se osjeća u njegovom timu.

- Evo, prošla su gotovo četiri mjeseca i napravili smo dosta dobrih stvari. Do sad je sve bilo odlično. Slažemo se odlično, da se ne ponavljam i opet govorim kolika je to čast za mene. Nažalost, na US Openu dogodila se ta ozljeda zbog koje je Novak otišao malo unazad, to jest izgubio je prvo mjesto, ali u sportu se događa mnogo nepredviđenih stvari - rekao je Ivanišević.

Tko će biti najbolji tenisač svih vremena?

- Iskreno se nadam Novak jer u njemu još ima mnogo energije i želje za tim. Ima još rekorda koje treba oboriti. Vidim po njemu da je i dalje gladan trofeja.

Roger Federer ima 20 osvojenih Grand Slamova po čemu je najuspješniji u povijesti, a Đoković je na 16. Može li ga Srbin prestići?

- Njemu nedostaje samo četiri da bi ga stigao. Kad gledaš sa strane, to djeluje kao mala brojka, a zapravo je vrlo velika. Ali ja i pored toga mislim da može. Ne samo Novak nego i Rafa (Nadal ima 19, op.a.). To sam rekao i iza toga stojim. Samo, daj bože zdravlja, to je najbitnije. Eto, mi smo računali i na ovaj US Open pa zbog Novakove ozljed etrofej ode u Rafine ruke.

Može li Ivanišević nešto popraviti u Đokovićevoj igri?

- Novak je perfekcionist koji svakog dana traži nešto bolje, nešto drugačije. Ima još stvari na kojima radimo, a koje i sad izgledaju odlično. Servira sve bolje, sve je agresivniji, često napada protivnika. Iako on sam u mnogim situacijama odlučuje koji će napad izabrati, koji udarac, kada će se povući, ali i dalje mora dati 300 posto svojih mogućnosti da bi bio tamo gdje je sad. Tenis je individualni sport i moraš svakog dana biti bolji pogotovo kad si na vrhu, budući da svi žele da te sklone - rekao je Ivanišević i dodao:

- Novak nikad neće biti servis-volej igrač niti teži ka tome. On je sa svojom igrom najbolji na svijetu, ali najbolji je kada je agresivan. Ne u smislu da srlja ili istrčava na mrežu, već kada s osnovne linije diktira poen i tada poslije tri-četiri udarca završava razmjenu. To je njegova igra, kada najviše napada. Onda te ubaci u neki svoj mlin i nitko više nema šanse. Znači, sva je koncentracija da Novak bude agresivan i da on diktira poen, a kada je Novak Đoković u poenu, svi ostali su samo sudionici tog meča, praktično samo promatrači.