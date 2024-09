Legenda vatrenih izgubila je glas: 'Ta priča je ista već dvadeset godina'

Portugal je ipak bio prejak našoj mladoj reprezentaciji u Karlovcu. Izabranici Ivice Olića u osmom su kolu kvalifikacija izgubili 0:2. Jasno je bilo da ćemo teško protiv jedne od najboljih mladih reprezentacija u Europi koja je sada zasjela na prvo mjesto naše skupine. Pokušao je Olić iznenaditi suparnika promjenom sustava igre, na kraju ništa nije pomoglo. U čemu je suštinska razlika između ova dva sustava?

- Portugal je godinama u europskom i svjetskom vrhu godinama. Uigrani su i uvijek će vas kazniti dopustite li im i malo prostora. To smo vidjeli u A reprezentaciji, ali i s mladima. Igraju fantastično kada nemaju pritisak i kada osjete da mogu ući u prostor. Raduje me, u odnosu na prvu utakmicu, način na koji smo odigrali prvo poluvrijeme. Volio bih vidjeti u kojem bi onda smjeru otišla utakmica i kako bi oni reagirali da smo imali veći prostor za kontranapade. Vidio sam zajedništvo i želju, to je put kojim želim da ova reprezentacija ide. Imamo još dvije utakmice i sve u svojim rukama - pričao je Olić nakon utakmice dok se borio pustiti glas...

- To mi je od vikanja uz liniju...

Portugalci kao da imaju drugačiji nogometni pokret, u čemu je najveća tajna njihova sustava, jesu li to principi selekcije ili načini treninga?

- Ta priča je ista već dvadeset godina, još u moje igračko doba. Ne treba puno govoriti o Portugalu. Njihov sustav je postavljen i to se vidi u svakom trenutku. No, mi smo dolazili u neke šanse nekoliko puta kada smo uspjeli odigrati nekoliko dodavanja. Vrlo je važno da je ova reprezentacija, nakon visokog poraza u našoj zadnjoj utakmici, napravila korak naprijed. To nam je putokaz, a ništa ne ide preko noći. Vidio sam momčad i zajedništvo i to želim i dalje. Želim da budemo bolji i da sutra neki od ovih igrača dođu do A reprezentacije, to je najvažnije.

Negdje oko sedamdesete minute činilo se da bi Hrvatska mogla postići pogodak i dojam bi bio bitnom drugačiji.

- Preuzeli smo rizik. Šteta zbog tog drugog pogotka, jer smo kod 0:1 imali odlične prilike. Zadovoljan sam jer smo praktički do 90 minute, protiv ovakvog protivnika, bili u igri za pozitivan rezultat.

Portugal se učvrstio na vrhu, a Hrvatska je treća s bodom i utakmicom manje od Grčke. Do kraja kvalifikacija Hrvatska igra s Andorom i Grčkom kod kuće. A baš će sraz s Grcima, po svemu sudeći, odlučivati o našem plasmanu.

- Oni se pripremaju samo za taj susret. Morat ćemo biti pravi jer su Grci kod kuće pobijedili Portugal. Kada smo mi igrali u Grčkoj, primili smo pogodak u zadnjoj minuti, no tada smo imali u momčadi Baturinu i Sučića. Neće nam biti lagano, u ovom uzrastu, nije velika razlika igrate li kod kuće ili u gostima. Vjerujem da ova momčad ima kvalitetu da ćemo uzeti drugo mjesto i otići na Euro.

U odnosu na utakmicu s Farskim otocima, Olić je promijenio pet igrača u udarnoj postavi. Što vam je bila osnovna ideja?

- Promijenili smo sustav. Protiv Portugala smo igrali 4-4-2, a protiv Farskih otoka 4-2-3-1. Jednostavno, na treningu sam vidio da imam četiri kvalitetna napadača koji su mi kazali da se ne osjećaju najbolje na krilnim pozicijama. Ne želim da se talent kakav je, primjerice, Matković guši lijevo ili desno. Dugo nisam vidio igrača s većim napadačkim potencijalom. Sada treba biti samo pravilno vođen i onda će se razviti u vrhunskog napadača - zaključio je Olić.