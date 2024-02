Hrvatski vaterpolisti saznali još jednu sjajnu vijest, ovo će im olakšati put do olimpijske krune

Olimpijske igre su pred vratima. Samo dan nakon što je hrvatska vaterpolska reprezentacija sa zlatom oko vrata okončala nastup na Svjetskom prvenstvu, stigla joj je vijest koja će znatno olakšati put do olimpijske krune.

Naime, World Aquatics, svjetska federacija vodenih sportova vratila je jedno staro pravilo. Za Pariz 2024. godine svaka će vaterpolska reprezentacija moći u svoj sastav prijaviti 13 igrača.

Promjena je to u odnosu na one "čudne" Igre u Tokiju otprije tri godine. Tada je svaka nacionalna vrsta brojala 12+1 člana. Ovaj jedan mogao je biti prijavljen u sastav tek u slučaju da se netko od prve dvanaestorice ozlijedi. za to je morao imati valjanu medicinsku dokumentaciju.

Sada je vraćeno staro pravilo, jer 13 igrača bila je redovna brojka sve do Tokija. Tih će 13 redovno moći konkurirati za svaku utakmicu. Ostaje za vidjeti hoće li se naknadno dopustiti pozivanje i pokoje zamjene. Na netom završenom Svjetskom prvenstvu moglo se koristiti 13 igrača plus dvije zamjene.