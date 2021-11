Legenda jugoslavenskog nogometa spustila Srbe na zemlju: Dobri ste, ali ne kao Hrvati

Legenda BiH nogometa i bivši izbornik tamošnje reprezentacije Mehmed Baždarević osvrnuo se na snagu hrvatske i srpske nogometne nacionalne vrste te ih usporedio u intervjuu za Blic, no njegov zaključak Srbima baš i nije "sjeo" najbolje.

Iako je činjenica da su obje reprezentacija u nimalo lakoj konkurenciji izborile direktan plasman u Katar, to nije jedini pokazatelj snage u globalu. Barem nije za Baždarevića.

- Morate čvrsto ostati na nogama. Hrvatska je dugo radila da bi postala viceprvak svijeta. Nije se to dogodilo preko noći. Hrvati su poslije raspada Jugoslavije prvi prihvatili i nastavili sa školom jugoslovenskog nogometa, nastavili su stvarati prave, kvalitetne igrače i trenere - pojasnio je Baždarević i dodao:

- Imali su kontinuitet. Srbija to nije imala, nije ni moja Bosna i Hercegovina, a ni druge države. Dobri ste, ali mislim da je prerano pričati da ste bolji od Hrvatske. O tome i često govorimo, volimo preskakati stepenice. Prvenstvo u Kataru je lijepa prilika da se pokažete i dokažete.

Foto: Pixsell/PIXSELL 15.07.2018., stadion Luznjiki, Moskva, Rusija - Svjetsko nogometno prvenstvo 2018., finale, Francuska - Hrvatska. Hrvatska je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu. Photo: PIXSELL

A kao prva stepenica jest prihvatiti to što trenutno Srbija ima, smatra legendarni nogometaš.

- Vi se prvo morate priviknuti na to da imate dobru reprezentaciju, baš, baš dobru. Ne znam zašto vam je to čudno? Srbija ima više od 20 nogometaša za koje možemo reći da su klasa. Ako nastavite ovim putem, ako nastavite rasti i ako ostavite Piksija da radi svoj posao, vidim vas među osam u Kataru. Nije to ništa čudno, privikavajte se na takve stvari - zaključio je Baždarević, nekadašnji vrsni veznjak koji je u karijeri odigrao 54 utakmice za Jugoslaviju, dvije za BiH i u dva "mandata" od devet sezona 229 za Željezničar i 308 za Sochaux.