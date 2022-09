Kupili ga za milijun eura: Dosad je dobio samo 14 minuta u Dinamu, a onda bljesnuo

Dinamo je bez problema ušao u osminu finala Kupa. Gostovanja plavih, kao u utorak kod momčadi Borinaca u Jarmini, često su fešte koje znaju opustiti favorite, pa se onda muče, a katkada i ispadnu, ali Dinamo se u plavo obojenoj Jarmini nije opustio, sve je odradio vrlo brzo. Nakon prednosti od 3:0 mirno je vodio utakmicu prema završnici i fešti koja je uslijedila nakon pobjede Čačićeve momčadi s rezultatom 4:0.

Dinamov trener nije imao uobičajeno velik izbor igrača za tu utakmicu, nedostajali su brojni igrači koji su bili u raznim reprezentacijama, ali složio je dobru momčad, a dao je priliku i nekim igračima koji su prvi put nastupili u natjecateljskoj utakmici za plave, kao što su vratar Ivan Nevistić te osamnaestogodišnji vezni igrač Marko Soldo. No, provjerio je Čačić i Bočkaja na desnom krilu, Ljubičić je napokon zaigrao u sredini, priliku je dobio i Antonio Marin te konačno i Daniel Štefulj.

Ljubičiću i dalje prednost

Čačić na toj poziciji inače ima Bočkaja i Štefulja, no najviše je na mjestu lijevoga beka igrao Robert Ljubičić, veznjak koji je silom prilika postao lijevi bek. Naime, Čačiću ne odgovara način igre Bočkaja i Štefulja, drži da su oni više krila nego bekovi, a za jače utakmice, pogotovu europske, tražio je nekoga tko će bolje zatvarati defenzivu. Petar Bočkaj još je i igrao, u domaćim utakmicama ipak je dobivao minutažu, no Daniel Štefulj ni kod prijašnjih trenera, a pogotovu kod Čačića nije dobio pravu priliku.

Dinamo je doveo Štefulja iz Rijeke za milijun eura u siječnju 2021., ali ga je ostavio na Rujevici na posudbi do ljeta. Štefulj je u Rijeci igrao odlično, sudjelovao je u brojnim akcijama i probojima, precizno ubacivao loptu i činilo se da će i u Dinamu imati važnu ulogu, barem kakvu je nekoć imao njegov otac, nekoć desni bek Danijel Štefulj.

U prvoj sezoni među plavima nastupio je 14 puta, a dva najznačajnija nastupa bila su mu u Europskoj ligi, asistirao je Oršiću za pobjedu nad West Hamom u Londonu (1:0) te bio i u početnoj postavi u pobjedi nad Sevillom.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 13.09.2022., Zagreb/Milano - Nogometasi Dinama otputovali su u Milano na drugi susret skupine E Lige prvaka u kojem ce odmjeriti snage s AC Milanom. Daniel Stefulj, Petar Bockaj. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

No, kod Čačića ga, kako se zna reći, nije bilo "na mapi". U HNL-u je ove sezone igrao 14 minuta, i to u gostima kod Slavena Belupa, sudjelujući u visokoj pobjedi s rezultatom 5:1 I sad u Jarmini, gdje je dobio 90 minuta i igrao jako dobro. Iako je suparnik niželigaš i nije pravo mjerilo, Štefulj je tri puta asistirao za gol, a to nije lako bez obzira na to tko je suparnik. Iako, u takvom odnosu snaga Štefulj i nije imao velikih defenzivnih zadaća pa teško da je mogao Čačiću pokazati da bi mogao ispuniti njegove zahtjeve. No, sigurno je pokazao da je upotrebljiv.

– Nitko nije otpisan, s nama su i Bočkaj i Štefulj, no i dalje će u jačim utakmicama na poziciji lijevog beka biti Ljubičić – rekao je nedavno Dinamov trener i teško da će se to promijeniti jer Bočkaja i Štefulja smatra krilnim igračima, a ne bekovima, iako je u jednom trenutku rekao da je Bočkaj defenzivno igrao dobro i da bi jednog dana mogao biti dobar bek. No, zasad nije i sa Štefuljem će se boriti za minutažu u HNL-u. Tko zna, možda već u subotu dobije priliku s obzirom na to da Dinamo ponovno igra protiv Slavena Belupa, momčadi protiv koje je Štefulj odigrao tih spomenutih 14 minuta.

No, taj 22-godišnjak šuti i radi, a to potvrđuje i spomenutih 90 minuta s tri asistencije i dobra igra protiv Borinaca.

– Presretan sam, nakon duljeg vremena igrao sam cijelu utakmicu. Uvijek dajem sve što mogu i nastojim pomoći momčadi, a tako je bilo i u Jarmini. Sad idemo dalje raditi i trenirati jer je pred nama mnogo teških utakmica – rekao je nakon tri asistencije u Jarmini zadovoljni Štefulj.

Možda dobije više minuta

Plave doista čeka strašan ritam, u subotu igraju jednu, na papiru, lakšu utakmicu, no Slaven Belupo sigurno nije momčad koju će lako probiti, 5:1 u Koprivnici ne događa se često Zekićevoj momčadi. A nakon toga slijedi ludilo, dvije utakmice sa Salzburgom u Ligi prvaka (utakmica s Istrom, koja se trebala igrati između, odgođena je), potom dolazi Varaždin pa slijedi gostovanje kod Hajduka, zatim dolazi Milan, a potom plavi idu u Osijek pa u London k Chelseaju.

Ako su kasni ljetni tjedni bili plavima ključni dio sezone, kad su se borili za ulazak u Ligu prvaka i dobre pozicije u HNL-u, onda je ovo jesensko razdoblje do stanke zbog Svjetskog prvenstva drugi ključni dio. I Čačić će trebati velik izbor igrača u kojem mu je sad ipak više na vidiku Daniel Štefulj koji je dosad uglavnom gledao utakmice plavih s tribina ili, u boljem slučaju, s klupe za pričuve. No, sad bi mogao dobiti malo više prilika, barem u domaćim natjecanjima, ako već ne protiv Salzburga, Milana i Chelseaja.

