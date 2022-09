ČITAJU PROTIVNIKE

Dinamovo tajno istraživanje za golmane: To je program po kojem je stvorena zvijezda mlade Hrvatske, kupili ga u Nizozemskoj

Goran Boromisa u omladinskoj je školi trenirao i brusio Dominika Kotarskog, sjajnog vratara grčkog PAOK-a i mlade reprezentacije Hrvatske. – Svi naši vratari radili su po određenim analizama, položajima tijela i čitanju protivnika. Sjetite se da su to imali Šemper, Horkaš, Josipović... Postoji taj jedan program koji smo uzeli iz Nizozemske. Jedan tamošnji profesor napravio je cijelo znanstveno istraživanje o jedanaestercima. U obzir je uzeo najraznovrsnije parametre, osjećaj, intuiciju, boju dresa vratara koja odvraća pažnju igračima... Dosta smo to primjenjivali u praksi. To zaista ima smisla, otkrio nam je u razgovoru kako se stvarala zvijezda Bišćanove Hrvatske.