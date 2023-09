Kukoč: 'Da se sada mogu vratiti na brončano postolje ne bih sišao s njega'

Ovih dana se Toni Kukoč bavi promocijom Magične sedmice, filma Sabahudina Topalbećirevića koji govori o njegovoj karijeri. U sklopu toga dao je intervju za srpski Sportal u kojem je govorio o Nikoli Jokiću, Vladi Divcu i silasku s postolja u Ateni 1995. kada je hrvatska reprezentacija brončanu medalju na Eurobasketu.

Najprije se dotaknuo najboljeg srpskog košarkaša, Nikole Jokića. "Moguće je da on tako igra zbog mene, iako ne znam koliko je on u to vrijeme pratio, s obzirom na razliku u godinama između nas. Mislim da se to jednostavno rodi u osobi, da je on nadaren, da je njegov košarkaški IQ toliki da čita košarku bolje od ostalih", rekao je Kukoč pa se osvrnuo na fizičku spremu zbog koje je Jokić nerijetko kritiziran u SAD-u:

GALERIJA Rijeka na krilima fantastičnog Pjace porazila Osijek

"Vidi se da nema više viška kila, vidi se da lakše trči, lakše podnosi 35, 40 minuta utakmice. Na kraju utakmica nema problema s onim što mi zovemo manjkom kisika u mozgu, što se dogodi kod svih igrača. Svi mi koji smo igrali velike utakmice znamo da svi igraju prvu i drugu četvrtinu, možda treću, a četvrtu, kad je umor, kad treba razmišljati, kad trebaš imati dodatne motive, onda najbolji dolaze do izražaja."

Zatim je prešao na odnos sa suigračem iz jugoslavenske reprezentacije, Vladom Divcem te objasnio kako je u periodu od početka Domovinskog rata došlo do promjene u odnosu s njime i srpskim sportašima uopće.

"Sportaše u suštini nikad nije zanimala politika. Mi smo sebe stvarno trošili samo na košarku i na ta prvenstva, pa kad dolaziš u jednu takvu cjelinu koja je zajedno 4, 5, 6 godina, spojili smo se i bili vrlo bliski, nalazili se i izvan dana s reprezentacijom. Naravno, igrala je Jugoplastika protiv Partizana, Zvezde, Cibone i to su onda bile super utakmice jer se svi znamo pa se zato nadmećemo između sebe. Bilo smo cjelina, što se vrlo rijetko nađe", rekao je pa nastavio:

VEZANI ČLANCI:

"S Divcem sam uvijek imao dobre odnose, kad se vidimo u Chicagu ili drugdje, normalno popričamo, sad možda slobodnije nego u tim ratnim godinama. Jednostavno je bila situacija gdje nismo znali kako reagirati, ali većinom zbog drugih ljudi, drugih razloga nego između nas samih."

Zatim se osvrnuo na silazak s prijestolja nakon osvajanja trećeg mjesta na Eurobasketu u Ateni 1995. godine. Reprezentacija tadašnje Jugoslavije osvojila je prvo mjesto. Taj je čin značajan i po tome što Hrvatska nikada više nije osvojila medalju na velikim prvenstvima.

"Ne vjerujem da bih takvo što ponovio, to je nešto što je napravljeno u tom trenutku. Mislim, da se sad mogu vratiti na to postolje, možda to i ne bismo napravili, ali jednostavno je bio neki revolt u tom trenutku, ne toliko iz mržnje prema Srbiji i srpskim igračima, nego zbog same Hrvatske, zbog ponosa što smo i tko smo", rekao je legendarni hrvatski košarkaš.

VIDEO Mega-transfer! Dinamo namjerava u zimu dovesti Andreja Kramarića!