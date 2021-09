Krznar najavio "osvetu" u Koprivnici, ali bez Ademija: Moramo ga sačuvati za Europu

Dinamo je obavio svoj posao u Hrvatskom kupu, s 4:1 svladao je na Krimeji Orijent. No, u toj utakmici ozlijedili su se Ademi i Franjić. I dok je s Franjićem već sve u redu, s Ademijem nije bilo tako, no vijesti sada nisu tako loše. Već u četvrtak bilo mu je puno bolje.

– Nije to teža ozljeda, bit će malo utrke s vremenom, ali nećemo riskirati. Bude li spreman, igrat će, a ne bude li, sačuvat ćemo ga za Europsku ligu i utakmicu s Genkom – rekao je trener Damir Krznar uoči današnjeg susreta sa Slavenom Belupom u Koprivnici.

– Zadovoljni smo sa svime što je momčad napravila u Rijeci. No, sad se okrećemo Slavenu Belupu, pobijedio nas je u Maksimiru, dobro je igrao u obrani i sigurno nas jako motivirani i s optimizmom dočekuju i danas. Naša je zadaća vrlo jednostavna – jednako motivirani, jednako željni i spremni idemo u Koprivnicu boriti se za nova tri boda – rekao je Krznar.

Koprivničanima će motiv biti i relativno novi trener Zoran Zekić. Igrači će mu se zasigurno željeti dokazati.

– Koliko se da vidjeti, Slaven je dobro reagirao na tu promjenu. Uz to, ima i nekoliko novih igrača u momčadi i dobro igra. Znamo da nam i u toj utakmici može zakomplicirati život. No, kvaliteta je na našoj strani, vjerujemo da smo mi ti koje će se pitati kako će se utakmica razvijati. Momčad je motivirana, u zaista dobrom, pozitivnom tonu te vjerujem da ćemo takvi istrčati i danas u Koprivnici i iz utakmice izvući ono što nam je u planu, a to je još jedna pobjeda, iako znamo da ćemo se za tu pobjedu morati pomučiti, ali imamo kvalitete, snage i energije da to napravimo – zaključio je Krznar.