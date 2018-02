Krueger okrunio norvešku dominaciju u skiatlonu, Crnković 53., Dadić odustao

Norvežanin Simen Hegstad Krueger osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u skijaškom trčanju u disciplini skiatlon u dužini od 30 kilometara u kojoj su natjecatelji prvih 15km prevalili klasičnom tehnikom, a drugih 15km slobodnim načinom, on je ciljem prošao sa 8.0 sekundi prednosti ispred srebrnog sunarodnjaka Martina Johnsruda Sundbyja, dok je norvešku dominaciju potvrdio Hans Christer Holund osvajanjem bronce sa 9.9 sekundi iza Kruegera.

U utrci skiatlona nastupila su i prva dvojica hrvatskih natjecatelja na ovim Igrama, 23-godišnji Krešimir Crnković je u svom debiju na najvećem sportskom natjecanju zauzeo 53. mjesto sa 7:06.9 minuta zaostatka za pobjednikom, dok je 24-godišnji Edi Dadić, kojemu su ovo druge Igre, odustao nakon tri četvrtine prevaljenog puta.

Krueger (24) je ispao najveći dobitnik u utrci u kojoj su Norvežani zbog svoje snažne reprezentacije imali niz taktičkih mogućnosti na raspolaganju. Njegovo odvajanje otprilike četiri kilometra prije cilja nije mogao pratiti niti jedan od rivala te je on stvorio 20-ak sekundi prednosti u odnosu na prateću skupinu.

Za Kruegera je ovo prva medalja s velikih natjecanja, a dosada je ostvario tek jednu pobjedu u Svjetskom kupu u karijeri i to prije dva mjeseca na 15km slobodno u Toblachu.

U samoj završnici Kruegerova prednost je smanjena kada su njegovi reprezentativni kolege Sundby i Holund krenuli u jaki finiš te osigurali srebro i broncu. Za 33-godišnjeg Sundbyja ovo je druga olimpijska medalja u skiatlonu, prije četiri godine je u Sočiju bio brončani, a ima i dva srebra sa svjetskih prvenstava u ovoj disciplini (2013, 2017).

Najveći favorit za zlato, 21-godišnji Norvežanin Johannes Hoesflot Klaebo, koji dominira ovosezonskim Svjetskim kupom u kojemu je ostvario čak devet pobjeda uz dva druga mjesta, u svom je debiju na velikim natjecanjima podbacio te je zauzeo tek 10. mjesto sa 43.4 sekunde iza svog zlatnog sunarodnjaka.

Do medalje nije uspio doći niti branitelj naslova iz Sočija, 31-godišnji Švicarac Dario Cologna, on se držao u glavnoj skupini sve do kraja utrke, ali nije imao snage za završni sprint te je ciljem prošao kao šesti sa 25.1 sekundi iza Kruegera.

REZULTATI:

1. Simen Hegstad Krueger (Nor) 1:16:20.0

2. Martin Johnsrud Sundby (Nor) +8.0

3. Hans Christer Holund (Nor) +9.9

4. Denis Spicov (Rus) +12.7

5. Maurice Manificat (Fra) +14.2

6. Dario Cologna (Švi) +25.1

7. Andrew Musgrave (VB) +25.7

8. Alex Harvey (Kan) +33.4

9. Martin Jaks (Češ) +33.8

10. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) +43.4

53. KREŠIMIR CRNKOVIĆ (HRV) +7:06.9