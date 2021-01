Kreće rukometno ludilo: Idemo lov na drugo svjetsko zlato

Utakmicom između Egipta i Čilea danas počinje Svjetsko rukometno prvenstvo. Bit će to sasvim drugačiji SP od onih kakve smo navikli gledati od 1954. godine do danas. Naime, ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo koje će se igrati bez gledatelja, pod strogim uvjetima ograničenog kretanja igrača, i to sve zbog pandemije. Već je jedno takvo natjecanje u rukometu održano – nedavno Europsko prvenstvo za rukometašice u Danskoj. Tamo je, srećom, sve prošlo u najboljem redu.

Amerikanci s 12 igrača

No problema s koronavirusom ima niz reprezentacija uoči dolaska na SP. Tako je Češka imala osam zaraženih, Švedska jednog, a Amerikanci čak 18 igrača i izbornika Hedina. No neće Amerikanci odustati od nastupa.

– Poslat ćemo 12 igrača. Nemamo uopće zdravih pucača, ali imamo vratara. Ja ne mogu doći sve dok ne dobijem negativan nalaz testa. Igrači su plakali kada smo saznali rezultate – rekao je Hedin.

Prvi put će se Svjetsko prvenstvo igrati s 32 reprezentacije koje su raspoređene u osam skupina po četiri. Sistem natjecanja je takav da prve tri reprezentacije iz svake skupine idu u drugi krug. U drugom krugu bit će, dakle, 24 reprezentacije koje su raspoređene u četiri skupine po šest. Jasno, bodovi iz prvog kruga se prenose i svaka reprezentacija odigrat će u drugom krugu dodatne tri utakmice. Ukinuta je osmina finala pa će po dvije najbolje reprezentacije iz svake od četiri skupine izravno u četvrtfinale.

Hrvatska je imala sreće na ždrijebu. Tako u prvom krugu imamo na papiru slabije Japan i Angolu, a nešto teži, ali ne i pretežak suparnik trebao bi biti Katar. No nije to više onaj Katar koji je osvojio srebro kao domaćin 2015. godine. Sada se više ne ulaže tako puno novca u rukomet i ne dovode se stranci koji bi za stotine tisuća eura uzimali državljanstva. U drugom krugu čekaju nas Danska, Argentina i Bahrein. Za pretpostaviti je da je u tom društvu najslabiji Kongo. U najboljem slučaju trebalo bi nam pet pobjeda za četvrtfinale. U četvrtfinalu bi nas trebali čekati Egipat, Švedska ili Slovenija.

Kako će na Svjetskom prvenstvu igrati 32 reprezentacije, imat ćemo priliku na velikoj sceni vidjeti neke zemlje koje nisu nikad sudjelovale na Svjetskom prvenstvu ili su rijetko sudjelovale. Tako ćemo po prvi put na sceni vidjeti Kongo, Urugvaj i Zelenortske Otoke te nakon 20 godina SAD.

Egipat je drugi put domaćin SP-a, a Afrika treći put. Naime, pored Egipta 1999. godine igralo se i u Tunisu 2005. godine. Igrat će se u samo dva grada – Kairu (tri dvorane) i Aleksandriji. Egipat se nada da će ovoga puta kao domaćin (prije 22 godine zaustavljeni su u četvrtfinalu) osvojiti medalju, i to kao prva afrička reprezentacija kojoj je to pošlo za rukom. Za sada je najbolji afrički plasman četvrto mjesto Tunisa 2005. godine kada ih je s klupe vodio hrvatski trener Seda Hasanefendić. Inače, domaćini SP-a nisu nužno osvajali medalje. Prednost domaćeg parketa u osvajanju medalja uspjeli su iskoristiti tek Švedska (1954., 1993.), Čehoslovačka (1964.), Istočna Njemačka (1974.), Francuska (2001. i 2017.), Njemačka (2007.), Hrvatska (2009.), Španjolska (2013.), Katar (2015.) i Danska (2019.).

Hrvatska na svjetskim prvenstvima nastupa od 1995. godine i sve do danas nismo propustili nijedno. Na debitantskom nastupu na Islandu osvojili smo srebro. Potom je nastalo razdoblje “suše” pa smo na prvu sljedeću medalju čekali osam godina. Te, 2003. godine pojavila se jedna nova generacija s Balićem, Metličićem, Lackovićem i ostalima koja je sljedećih sedam godina bila stalno pri vrhu svjetskog rukometa. Jasno, na klupi j4 sjedio Lino Červar koji će sjediti i ovoga puta u Egiptu.

Stigli u društvu Slovenaca

Ukupno smo osvojili pet medalja na svjetskim prvenstvima, jednu zlatnu, tri srebrne i jednu brončanu. Gledajući odličja po državama, Hrvatska je s pet medalja na diobi sedmog mjesta s Dancima. Kada bismo osvojili drugu zlatnu medalju, onda bismo se po broju naslova izjednačili s Rusijom i Španjolskom, a kada bismo osvojili šestu medalju, izjednačili bismo se s Rumunjskom i Njemačkom. Naravno, pod uvjetom da je Njemačka ne osvoji. Rumunjske nema na ovom svjetskom prvenstvu. Inače, najuspješnija zemlja po broju medalja je Francuska – šest zlata, jedno srebro i četiri bronce, druga je Švedska s četiri zlatne, tri srebrne i četiri brončane.

Po broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima Hrvatska je na devetom mjestu sa 75 utakmica (55 pobjeda, 4 neodlučene i 16 poraza). Najviše je utakmica odigrala Švedska – 147.

Rukometaši Hrvatske jučer su došli u Aleksandriju nakon tri sata leta. Izabranici Line Červara putovali su čarterom zajedno s rukometašima Slovenije pa je to bila prilika da se igrači međusobno pozdrave, pogotovo oni koji igraju u istim klubovima – Cindrić i Janc, Štrlek i Blagotinšek, Pešić i Skube, Musa i Bezjak, Duvnjak i Zarabec, Brozović i Cehte, Šarac s Celjanima... •