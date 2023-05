Kramarić: Ovo je možda najteža sezona u mojoj karijeri, ne ponovilo se

Hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić je u velikoj 4:2 pobjedi svojeg Hoffenheima protiv Uniona iz Berlina postigao dva pogotka i osigurao svojoj momčadi ostanak u ligi, ali i došao do brojke od 100 golova u njemačkoj Bundesligi.

Napadač rodom iz Bednje je bio je poprilično sretan zbog toga što je njegova momčad osigurala ostanak u elitnom razredu njemačkog nogometa.

- Uh, konačno smo osigurali taj ostanak u ligi, to je za nas veliko olakšanje. Utakmica je bila poprilično teška, kao i cijela sezona koja je možda i najteža u cijeloj mojoj karijeri, rekao je Krama pa se osvrnuo na pobjedu protiv Uniona i na budućnost Hoffenheima:

- Odigrali smo dobro i zasluženo pobijedili. Dali smo sve od sebe, od prve do zadnje minute smo se borili. Bili smo koncentrirani i odigrali baš jako dobro, pogotovo u prvom poluvremenu. Ne želimo ponoviti ovakvu sezonu, moramo se vratiti na prezentacije iz starih vremena. Ovo je dobar temelj i na tome moramo graditi dobru budućnost, poručio je napadač Hoffenheima.

Prije nekoliko tjedana naš napadač je došao do brojke od 100 pogodaka u Ligama petice, čime je ušao u birano društvo od, do tada samo dva Hrvata s tim postignućem (Josip Skoblar i Davor Šuker).

Međutim, u tih 100 pogodaka 98 je ubilježio u redovima Hoffenheima, a dva u redovima engleskog Leicestera. Sad je došao do okrugle brojke i u elitnom razredu njemačkog nogometa te je prvi Hrvat koji je uspio doći do takvog postignuća.

Inače, Kramarić je postao 55. nogometaš koji je uspio doći do 100 pogodaka u Bundesligi.Tek je sedmi stranac koji je uspio doći do te brojke, uz Lewandowskog, Pizarra, Elbera, Chapuisata te Ibiševića. Kramarić u vrlo zanimljivom susretu protiv Uniona nije stao samo na dva pogotka, već je upisao i asistenciju.

